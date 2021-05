Thủ tướng kêu gọi người dân bình tĩnh, chung tay chống COVID-19

(VTC News) -

Sáng 8/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại TP Cần Thơ có buổi gặp gỡ và tiếp xúc cử tri ở địa phương này.

Thủ tướng cho biết, ứng cử tại TP Cần Thơ vừa là nguyện vọng cá nhân vừa là sự phân công của tổ chức. Trước khi trình bày chương trình hành động của mình, Thủ tướng dành thời gian thông tin với cử tri về tình hình phòng, chống dịch COVID-19.

Cần bình tĩnh để có giải pháp phù hợp

Thủ tướng cho biết, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới đang diễn biến khó lường, tác động đến tình hình nước ta.

Sau làn sóng dịch thứ 3, nước ta trải qua hơn 30 ngày không có ca mắc trong cộng đồng, nhưng vừa qua dịch tái bùng phát. Thủ tướng cho rằng, nguyên nhân quan trọng nhất là do sự lơ là, chủ quan, mất cảnh giác của một số địa phương, các cơ quan, đơn vị, trong đó có cả ngành y tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Trước làn sóng dịch thứ 4, Thủ tướng kêu gọi toàn dân đoàn kết, tập trung, góp sức cùng Chính phủ, địa phương chống đại dịch.

“Chính phủ cũng thấy cần chuyển đổi trạng thái, từ tập trung cho phòng ngự là chính sang kết hợp hài hòa giữa phòng ngự và tấn công. Lấy tấn công làm chính để đẩy lùi đại dịch này”, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh.

Thủ tướng kêu gọi các cấp chính quyền, người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, chống 2 khuynh hướng: Một là lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; Hai là lo sợ, hốt hoảng.

“Lúc này chúng ta cần phải hết sức bình tĩnh, hết sức tỉnh táo để đưa ra những nhiệm vụ giải pháp phù hợp. Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ quyền hạn, tình hình thực tế, quy định của Đảng và Nhà nước để chúng ta chủ động phòng chống, khắc phục hậu quả, giữ ổn định chính trị, an ninh trật tự, an dân, an toàn”, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý.

Xây dựng TP Cần Thơ là trung tâm của ĐBSCL

Theo Thủ tướng, mỗi vùng kinh tế trọng điểm có tiềm năng, cơ hội, lợi thế cạnh tranh khác nhau. Có tiềm năng về đất đai, con người nhưng ĐBSCL còn thiếu cơ chế, chính sách để phát triển.

Ông nhấn mạnh cần nghiên cứu, quy hoạch lại hệ thống giao thông vận tải ở ĐBSCL, trong đó lấy TP Cần Thơ làm trung tâm. Trong đó ngoài phát triển giao thông đường thủy, đường biển, đường hàng không thì cần đẩy mạnh hơn nữa hệ thống giao thông đường bộ.

“Chúng tôi kêu gọi các tỉnh tự lực tự cường cùng với Chính phủ xây dựng đường cao tốc Cần Thơ – Cà Mau, xây dựng đường cao tốc lên biên giới Campuchia. Địa chất của vùng ĐBSCL khác vùng khác, đầu tư phải cao hơn nhưng không vì thế mà chúng ta không làm. Thứ 2 là tập trung quy hoạch cảng đường thủy nội địa, giải thoát một số cơ chế cho hàng không", Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Ông cho biết, cần phải tập trung phát triển TP Cần Thơ (tầm nhìn 2030-2045) trở thành một trong những thành phố phát triển của khu vực Châu Á theo Nghị quyết số 59.

Chính quyền và người dân xây dựng TP Cần Thơ thật sự là trung tâm của 13 tỉnh ĐBSCL. Trong đó, cần đẩy mạnh xây dựng thương hiệu hàng hóa, quy hoạch vùng nguyên liệu, nâng cao khoa học công nghệ và kêu gọi doanh nghiệp đầu tư.