Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Dự Hội nghị, về phía Chính phủ có Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và lãnh đạo các bộ ngành.

Về phía Quốc hội có Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải và Chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội.

Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Theo Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, kỳ họp này, Quốc hội sẽ làm việc trong 21 ngày, ngoài những dự án luật sẽ được cho ý kiến và thông qua còn nhiều vấn đề “nóng” gây bức xúc trong dư luận xã hội nổi lên được cử tri và Nhân dân hết sức quan tâm sẽ được các đại biểu Quốc hội yêu cầu giải trình làm rõ trong quá trình thảo luận về các báo cáo về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước hoặc các phiên chất vấn.

Những nội dung cụ thể như tình hình quản lý nhà nước đối với xăng dầu, giá xăng dầu, tác động của giá cả nhóm mặt hàng thiết yếu vẫn có xu hướng tăng cao tác động đến đời sống Nhân dân; vấn đề chậm giải ngân vốn đầu tư công, chậm triển khai Nghị quyết số 43 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; vấn đề lãi suất ngân hàng;

Vấn đề thiếu vật tư, thiết bị y tế; quản lý thị trường bất động sản; việc xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong hoạt động giao dịch, huy động vốn, kinh doanh bất động sản; tình trạng sản xuất thực phẩm bẩn, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc; chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới cũng như vàng SJC với thương hiệu vàng khác mang lại tâm lý bất ổn cho người dân;

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các hoạt động của bộ máy Nhà nước thanh tra; tình trạng công chức, viên chức nghỉ việc, nhất là viên chức trong ngành y tế, giáo dục; vấn đề tiền lương, thu nhập và đời sống của cán bộ, công chức, viên chức.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4 của Quốc hội.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4 của Quốc hội; việc tiếp cận tài liệu của các cơ quan trình từ sớm, nên chất lượng được nâng lên; bên cạnh đó, Quốc hội và Chính phủ thường xuyên trao đổi những vấn đề còn tồn tại để cùng nhau tháo gỡ những khó khăn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, Quốc hội đã có nhiều đổi mới trong hoạt động, bám sát chức năng, quyền hạn của Quốc hội trong vấn đề lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, đưa ra bàn thảo những vấn đề cử tri quan tâm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.

Việc giám sát được đẩy mạnh ngay từ đầu để thúc đẩy quá trình thực hiện. Nếu khó có tính khả thi thì điều chỉnh kịp thời và công khai những vấn đề đã làm được và chưa làm được nhằm đánh giá và cảnh báo, rút kinh nghiệm. Thủ tướng cũng đánh giá cao hiệu quả của các phiên chất vấn và trả lời chất vấn với những vấn đề nổi cộm vừa giám sát, nhưng cũng đã đưa ra những giải pháp khắc phục.

Theo Thủ tướng Chính phủ, việc phối hợp chuẩn bị kỳ họp thứ tư được thực hiện quyết liệt, theo đúng chương trình. Hai bên đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, trên tinh thần xây dựng, thắng thắn, sâu sắc, toàn diện. Các dự án luật đưa ra cho ý kiến đã được bàn bạc kỹ lưỡng. Các ủy ban của Quốc hội và bộ ngành đã phối hợp, tích cực xây dựng, việc trình các văn bản được thực hiện thời gian ngắn hơn, chất lượng.

Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, đến thời điểm này, hầu hết các tài liệu, hồ sơ đã được chuẩn bị hoàn tất, nhằm tạo điều kiện cho các ĐBQH có thời gian nghiên cứu; công tác thư ký và tiếp thu giải trình đã được Quốc hội đặc biệt coi trọng, nhằm tổng hợp ý kiến nhanh nhất để gửi các ĐBQH.

Về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ. Đặc biệt, các dự án luật trước khi thông qua cần phải được các ĐBQH tiếp cận sớm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, Bộ Y tế, UBND TP Hà Nội phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng chống dịch COVID-19 an toàn, hiệu quả. Thanh tra Chính phủ, các bộ, địa phương thực hiện nghiêm việc tiếp công dân, khiếu nại tố cáo ngay tại địa phương cơ sở, tiếp tục xử lý dứt điểm, không để kéo dài. Đảm bảo an ninh, trật tự an toàn cho kỳ họp.

Bộ Thông tin truyền thông và các cơ quan báo chí như Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã, Báo nhân dân và các cơ quan báo chí khác phối hợp, đưa tin kịp thời những vấn đề cử tri quan tâm, truyền tải thông tin một cách khách quan.