Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành tháo gỡ khó khăn cho Bamboo Airways

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn số 6354/VPCP – DMDN gửi các bộ Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc xử lý kiến nghị của Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways).

Theo đó, Bamboo Airways cần nỗ lực tái cơ cấu, vươn lên trở thành doanh nghiệp lớn mạnh; chủ động báo cáo các cơ quan có thẩm quyền để các cơ quan kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc theo chức năng, nhiệm vụ.

Đội tàu bay của Bamboo Airways.

Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bamboo Airways và các cơ quan liên quan nghiên cứu báo cáo của công ty tại văn bản nêu trên để xem xét, hỗ trợ, xử lý theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và quy định pháp luật nhằm phát triển hãng hàng không này. Trường hợp vượt thẩm quyền, cần báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải xem xét việc duy trì điều kiện hoạt động của Bamboo Airways để bảo đảm an ninh, an toàn trong vận tải hàng không dân dụng. Bộ này cũng được giao chủ trì phối Bộ Tài chính xử lý các khó khăn trong việc chuyển nhượng cổ phần cho nhóm nhà đầu tư mới kéo dài do phải phối hợp giải quyết với nhiều bên liên quan (nhà đầu tư cũ, ngân hàng, các cơ quan nhà nước liên quan…); Bộ Kế hoạch và Đầu tư liên quan khó khăn trong việc thẩm định đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư cho phép tăng quy mô đội tàu bay lên trên 30 tàu.

Các nội dung này, Bộ Giao thông Vận tải phải báo cáo Thủ tướng về kết quả xử lý trước ngày 15/9/2023.

Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước làm việc với Bamboo Airways để tháo gỡ khó khăn về vấn đề vốn và tham gia cổ phần của các ngân hàng có đủ điều kiện. Trường hợp vượt thẩm quyền, cần báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Ngân hàng Nhà nước báo cáo Thủ tướng về kết quả xử lý trước ngày 15/9/2023.

Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc Bộ Giao thông Vận tải, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện bảo đảm đúng thời hạn được giao. Trên cơ sở báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng trong tháng 9/2023.

Trước đó, Bamboo Airways cho biết là đang gặp một số khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác chuyển nhượng cổ phần cho nhóm nhà đầu tư mới kéo dài do phải phối hợp giải quyết với nhiều bên liên quan (nhà đầu tư cũ, ngân hàng, các cơ quan nhà nước liên quan ....); việc thẩm định đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư cho phép Hãng tăng quy mô đội tàu bay lên trên 30 tàu bị kéo dài, làm chậm quá trình phục hồi và phát triển cũng như mất cơ hội kinh doanh của Bamboo Airways.

Đặc biệt là khả năng tiếp cận nguồn vốn đặc biệt là nguồn vốn với lãi suất và cơ chế ưu đãi từ các tổ chức tín dụng còn nhiều hạn chế trong khi nhu cầu vốn nhằm phục hồi và phát triển trở lại của ngành hàng không nói chung và Bamboo Airways nói riêng là rất lớn.