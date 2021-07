Thủ tướng: Các địa phương cần coi cấp xã là cơ sở, nền tảng để chống dịch

Sáng nay (4/7), Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo các Bộ, ngành, lãnh đạo TP.HCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang về phòng, chống dịch COVID-19. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh đang có chiều hướng diễn biến phức tạp tại các tỉnh phía Nam những ngày gần đây.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định, trước diễn biến dịch bệnh chưa được kiềm chế và có chiều hướng phức tạp hơn, Thường trực Chính phủ đã tổ chức cuộc họp nhằm bàn bạc, đánh giá lại tình hình, xem xét những khó khăn khăn mà địa phương cần Chính phủ tháo gỡ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Đồng thời Thủ tướng nhấn mạnh cần phải coi trọng việc thực hiện phân cấp, phân quyền, coi cấp xã là cấp cơ sở, là nền tảng để chống dịch. Thủ tướng cho rằng, các địa phương, Bộ, ngành cần thảo luận nghiêm túc, mổ xẻ những nguyên nhân chủ quan và khách quan, để tìm ra những giải pháp phù hợp, khả thi, và hiệu quả cho chống dịch.

Báo cáo của Bộ Y tế cho biết, Việt Nam đã ghi nhận hơn 19.000 ca mắc, riêng đợt dịch thứ 4 là 16.000 ca. Theo đánh giá, tại Việt Nam, tình hình dịch bệnh vẫn đang được kiểm soát. Riêng tại TP. HCM và một số tỉnh miền Đông Nam bộ, dịch đang diễn biến nhanh, phức tạp; số ca mắc tăng cao với nhiều ổ dịch trong cộng đồng; nhiều trường hợp chưa rõ nguồn lây.

Các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang liên tục gia tăng số ca mắc do địa bàn tiếp giáp với TP. HCM, có nhiều nhà máy, khu công nghiệp, với số lượng lớn người lao động có giao lưu, đi lại với khu vực có dịch. Một số nơi, người dân chưa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Trong tuần qua, cả nước ghi nhận thêm trên 3.600 ca mắc mới. Các tỉnh thành có số ca mắc tăng so với tuần trước là TP. HCM, Phú Yên, Bình Dương, Quảng Ngãi, Đồng Tháp, Tiền Giang, Long An, Đồng Nai, An Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Về tình hình mua, nhập khẩu vaccine Bộ Y tế đàm phán được 02 hợp đồng chuyển giao công nghệ với Nga, Mỹ. Cả nước hiện đã tiêm chủng hơn 3.800.000 liều vaccine.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo các Bộ, ngành, lãnh đạo địa phương có dịch.

Theo đó, Bộ Y tế cũng đề xuất triển khai các biện pháp thực hiện như: Thực hiện nghiêm, quyết liệt các biện pháp cách ly, giãn cách theo quy mô phù hợp; kiểm soát nghiêm hoạt động các nhà máy, khu công nghiệp, các khu vực lưu trú tập trung đông công nhân, người lao động trên địa bàn; quản lý chặt chẽ và chủ động thực hiện xét nghiệm sàng lọc, xét nghiệm nhanh thường xuyên với công nhân, người lao động của các nhà máy, khu công nghiệp; tiếp tục kiên trì thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục với chiến lược 5K+Vaccine và tăng cường ứng dụng công nghệ; chủ động xây dựng, rà soát kịch bản phòng, chống dịch; tổ chức tốt chiến dịch tiêm chủng và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại các điểm tiêm chủng; tăng cường các hoạt động truyền thông, bảo đảm nguyên tắc phản ánh kịp thời, trung thực, đầy đủ, khách quan, sát tình hình thực tế, phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Y tế, các đại biểu Bộ ngành liên quan và 8 tỉnh, thành phố đã nêu ra những vướng mắc của địa phương mình, những kiến nghị, đề xuất gửi tới Chính phủ, Thủ tướng chính phủ và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.