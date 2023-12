Thứ trưởng Công an: 'Có loại ma túy chỉ cần dùng 20ml đã gây tử vong'

(VTC News) -

Thông tin trên được Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an nêu tại Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy, do Bộ Công an tổ chức sáng 5/12.

Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, trong những năm qua, do chịu tác động rất lớn từ tình hình ma túy thế giới và khu vực, nhất là áp lực từ vùng "Tam giác vàng", tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ở nước ta diễn biến rất phức tạp, nghiêm trọng, khó lường, đã và đang gây ra những hậu quả tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội.

Luật Phòng, chống ma túy vừa được Quốc hội thông qua đã bổ sung nhiều quy định về phòng, chống ma túy. Trong đó có quy định quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan tới ma túy...

Theo lãnh đạo Bộ Công an, trên thế giới hiện xác định được 500 chất ma túy và tiền chất. Cơ quan chức năng Việt Nam đang hợp tác với các nước để tiếp cận các chất mới này. Tuy nhiên, cơ sở vật chất và phương tiện để giám định ở Việt Nam cần phải bổ sung.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ.

Nhằm nâng cao ý thức, nhận thức về hiểm họa ma túy và công tác phòng, chống tội phạm ma túy, Bộ Công an khẳng định cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng ngừa ma túy, tập trung vào các nhóm đối tượng có nguy cơ phát sinh người nghiện, người sử dụng ma túy trái phép.

"Trong đó tập trung vào số thanh thiếu niên, học sinh trong các nhà trường để giảm nguồn cầu về ma túy", Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc lưu ý.

Đặc biệt, Bộ Công an đã chỉ đạo cơ quan điều tra các cấp điều tra, bắt giữ những đối tượng chủ mưu, cầm đầu các đường dây phạm tội về ma túy. Qua đó trừng trị nghiêm khắc những tổ chức tội phạm sản xuất ma túy.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng còn phát hiện chiêu thức mới mà tội phạm ma túy dùng để ngụy trang chất cấm, đó là sử dụng chất hóa học phủ lên ma túy để qua mắt khâu giám định. Đây là thủ đoạn mới rất tinh vi.

Cũng theo lãnh đạo Bộ Công an, đấu tranh phòng chống ma túy là nhiệm vụ khó khăn, gian khổ, lâu dài và cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan chuyên trách, sự hỗ trợ, giúp đỡ của từng người dân. Trong đó, Luật Phòng, chống ma túy là hành lang pháp lý quan trọng.

Theo Ban tổ chức, ngay sau khi Bộ Công an ban hành kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các Hội đồng chuyên môn để tổ chức cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy, Bộ Công an đã đề nghị và nhận được sự hưởng ứng tích cực của các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương; UBND các tỉnh, thành phố; Công an các đơn vị, địa phương. Sau 3 tháng triển khai có hơn 3,2 triệu lượt thí sinh tham gia cuộc thi. Trong đó, vòng thi tháng thứ nhất có 856.163 lượt; vòng thi tháng thứ hai 729.883 lượt; vòng thi tháng thứ ba 759.106 lượt và cuộc thi chung cuộc 1.081.202 lượt. Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 2 giải đặc biệt (tự luận và trực tuyến),10 giải Nhất, 30 giải Nhì, 60 giải Ba và 90 giải khuyến khích cho các tập thể, cá nhân.