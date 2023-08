Thu tiền thuế xây dựng không đúng quy định, 2 cán bộ ở Lạng Sơn bị khởi tố

(VTC News) -

Ngày 23/8, thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với 2 bị can về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Hai người này là Lương Thị Tuyết (SN 1983, công chức Đội địa chính - xây dựng thuộc UBND xã Mai Pha, TP Lạng Sơn) và Lê Thị Bích (SN 1971, nguyên công chức Đội thuế xã phường 2, Chi cục thuế TP Lạng Sơn).

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2022, bà Tuyết và bà Lợi lợi dụng chức vụ quyền hạn đã hướng dẫn kê khai và thu tiền thuế xây dựng cơ bản không đúng quy định của nhiều hộ dân trên địa bàn xã Mai Pha, TP Lạng Sơn gây thiệt hại cho Nhà nước với số tiền khoảng 400 triệu đồng.

Cơ quan Công an đọc lệnh bắt tạm giam và khởi tố bị can đối với Lương Thị Tuyết (áo đen). (Ảnh: CACC)

Lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét chỗ ở và nơi làm việc của Lương Thị Tuyết và Lê Thị Bích, thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật liên quan phục vụ công tác điều tra. Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để xử lý các bị can theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Lạng Sơn thông báo công dân nếu có thông tin, chứng cứ vi phạm pháp luật liên quan đến công tác xây dựng cơ bản nhà ở mới trên địa bàn xã Mai Pha xin liên hệ với phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lạng Sơn (Số 15, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, SĐT trực ban: 069.2569.333) để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.