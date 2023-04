Thu phí taxi vào sân bay Tân Sơn Nhất: 'Trăm dâu lại đổ đầu' hành khách

Ngoài ra, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cũng đưa ra phương án theo lượt với giá sàn là 9.100 đồng/lượt thay vì cho thuê làn xe theo tháng như trước đây. Thông tin này đã nhận được nhiều phản ứng trái chiều từ các doanh nghiệp taxi truyền thống lẫn các khách hàng. PV VOV Giao thông đã có cuộc phỏng vấn ông Tạ Long Hỷ - Chủ tịch hiệp hội taxi TP.HCM về vấn đề này.

Xe taxi, xe công nghệ hoạt động tại sân bay Tân Sơn Nhất.

- Từ phía Hiệp hội taxi TP.HCM, ông nhận định thế nào về việc Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tăng mức thu phí đối với taxi truyền thống kể từ 1/4 tới?

Thực ra đây là một hình thức đổi cách thu phí, họ chuyển sang thu theo lượt xe, việc này sẽ khiến taxi phải chịu một lúc 3 loại phí là phí vào cổng, phí nhà xe TCP (nếu phải đi qua nhà xe này) và phí đậu xe theo làn trong địa phận Cảng.

Do đó, nếu khách đón taxi tại làn C của nhà xe TCP thì mỗi khách phải chịu thêm 25.000 đồng/mỗi cuốc xe, trong đó có 10.000 đồng phí vào cổng, 5.000 đồng phí nhà xe TCP và 10.000 đồng do Cảng thu.

- Với mức thu như vậy thì sẽ gây áp lực thế nào đối với các doanh nghiệp taxi truyền thống và cả các hành khách đi xe?

Mức phí này tăng gấp 2 - 3 lần so với trước và suy cho cùng thì khách hàng chịu hết vì cước taxi thì không thay đổi được nên không thể điều chỉnh đối với các xe chỉ đi riêng sân bay.

Theo Hiệp hội Taxi TP.HCM, một lần vào sân bay đón khách, xe taxi phải chịu 2 lần phí dịch vụ của 2 đơn vị khách nhau, chưa kể phí vào cổng 10.000 đồng/lượt như đã thu từ trước tới nay.

Cước taxi chỉ có thể điều chỉnh, thay đổi khi có tác động lớn trên phạm vi cả nước hoặc ảnh hưởng toàn bộ khách hàng. Cho nên hễ có phát sinh bất kỳ loại phí nào từ cầu, phà, bến, cảng, trạm thu phí… thì theo thông lệ khách hàng phải chịu. Cho nên trong trường hợp này thì đẩy về cho khách hàng phải chịu hết.

Điều quan trọng là khi các mức phí này được áp dụng thì chắc chắn khách hàng sẽ có phản ứng, và phản ứng này đầu tiên sẽ phản ứng lên lái xe, hai là họ sẽ chọn cách kéo vali ra ngoài cổng để tìm xe khác và như vậy sẽ gây ảnh hưởng đến năng suất của các hãng taxi đón khách trong sân bay.

Cái khó khăn lớn nhất chính là sự xung đột giữa khách hàng với phương tiện/phương thức vận tải. Do đó chúng tôi cũng đang đấu tranh bằng nhiều cách để tìm cách giảm được phí, có thể là cao hơn mức cũ một chút thôi. Tuy nhiên, sẽ khó tránh khỏi tình trạng khách hàng phản ứng.

Ví dụ với những khách đi gần như đi Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình… cuốc xe 4-5km chỉ vài chục ngàn nhưng cộng thêm phí vài chục ngàn nữa thì chắc chắn họ sẽ phản ứng. Đây là điều đáng lo về mặt dư luận nếu việc tăng phí này có hiệu lực.

Bộ GTVT yêu cầu báo cáo vụ taxi ở sân bay Tân Sơn Nhất "gánh" nhiều loại phí.

- Trong các cuộc làm việc, đàm phán những ngày vừa qua giữa Hiệp hội, các doanh nghiệp taxi truyền thống và Cảng hàng không Tân Sơn Nhất, thiện chí của các bên ra sao?

Nói chung là họ đưa ra lý do là tình hình khó khăn, thua lỗ nên phải tăng phí để bù đắp cho phần thua lỗ đó nên họ vẫn bảo lưu ý kiến của họ.

- Hiệp hội và các doanh nghiệp taxi dự kiến sẽ có động thái gì tiếp theo để bảo đảm quyền lợi cho doanh nghiệp cũng như hỗ trợ cho hành khách?

Chúng tôi vẫn đang tích cực đấu tranh, gửi văn bản đi các nơi, nhưng các cơ quan nhà nước có vào cuộc hay không, giải quyết thế nào là thẩm quyền của cơ quan nhà nước.

Về phía chúng tôi thì đến ngày họ thu thì cũng đành phải chấp nhận, khi họ thu như vậy thì phải đẩy cho khách hàng, và chính khách hàng phải chịu thôi, không có động thái gì khác hơn được.

Xin cám ơn ông!

HUY HOÀNG (VOV-Giao thông)