Thông tuyến đường sắt Bắc - Nam sau sự cố tàu SE1 trật bánh khi vừa rời ga Huế

Liên quan đến việc tàu SE1 chở 355 hành khách bị trật bánh khi vừa rời ga Huế, cuối giờ chiều 4/5, ghi nhận của PV VTC News công tác cứu hộ tàu SE1 gặp nạn cơ bản hoàn tất và đường sắt Bắc - Nam được thông tuyến. Riêng tuyến đường bộ Điện Biên Phủ (TP Huế) đoạn giao với gác chắn đường sắt Bắc - Nam được thông từ đầu giờ chiều.

Sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng nỗ lực thực hiện công tác cứu hộ, đến đầu giờ chiều 4/5 tuyến đường Điện Biên Phủ (TP Huế) được thông và đến cuối giờ chiều 4/5 thì đường sắt Bắc - Nam được thông tuyến. (Ảnh: Ngọc Minh)

Đến 14h ngày 4/5, tất cả 355 hành khách trên tàu SE1 cũng được ngành đường sắt chuyển tải bằng ô tô từ ga Huế vào ga Đà Nẵng để tiếp tục lộ trình.

Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Phòng 9 Cục CSGT – Bộ Công an (đóng tại TP Đà Nẵng) đã khẩn trương cử nhiều cán bộ, chiến sĩ ra tỉnh Thừa Thiên-Huế và đến hiện trường, phối hợp điều tra nguyên nhân vụ việc. Sau khi hỗ trợ đưa người dân rời khỏi tàu an toàn, lực lượng Cục CSGT đã tiến hành đo nồng độ cồn của ban máy gồm: trưởng tàu Lê Xuân Quyết, lái chính Nguyễn Kiều Bách (thuộc Xí nghiệp đầu máy Hà Nội) và phụ tàu. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định những người này không vi phạm nồng độ cồn.

Theo lực lượng chức năng, thời điểm xảy ra vụ việc, tàu vừa ra khỏi bảng hiệu phía Nam của ga Huế và chạy với tốc độ chậm. Hiện lực lượng thuộc Phòng 9 - Cục CSGT (Bộ Công an) đang phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh TT-Huế và ngành đường sắt điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, khoảng 11h cùng ngày, tàu SE1 chạy theo hướng Bắc - Nam vừa rời ga Huế khi đến đoạn nói trên thì bị trật bánh khỏi đường ray khiến ít nhất 2 toa tàu bị nghiêng sang một bên. Một hành khách trực tiếp có mặt trên tàu SE1 cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, trên tàu khá đông khách. Sự việc cũng khiến tuyến đường Điện Biên Phủ (TP Huế) xảy ra tình trạng ùn tắc.

Nhận được tin báo, lực lượng của ngành đường sắt và công an cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để thực hiện công tác cứu hộ. Lực lượng CSGT, Công an TP Huế được điều động đến để thực hiện điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự.

Theo lực lượng chức năng, thời điểm xảy ra vụ việc, trên tàu SE 1 có khoảng 355 hành khách. Hai toa bị lật là toa 5 và 6 của tàu SE1.

NGUYỄN VƯƠNG