Tàu SE 1 chở hơn 350 khách bị trật bánh khi vừa rời Ga Huế

Trưa 4/5, ông Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế trực tiếp có mặt tại khu vực đường ray xe lửa đoạn giao với đường Điện Biên Phủ (TP Huế) để chỉ đạo công tác cứu hộ, khắc phục sự cố tàu hoả bị trật bánh khỏi đường ray.

Hiện trường sự việc.

Trước đó, khoảng 11h cùng ngày, tàu SE1 chạy theo hướng Bắc - Nam vừa rời ga Huế khi đến đoạn nói trên thì bị trật bánh khỏi đường ray khiến ít nhất 2 toa tàu bị nghiêng sang một bên. Một hành khách trực tiếp có mặt trên tàu SE1 cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, trên tàu khá đông khách. Sự việc cũng khiến tuyến đường Điện Biên Phủ (TP Huế) xảy ra tình trạng ùn tắc.

Thời điểm xảy ra sự việc trên tàu SE1 khá đông hành khách nhưng may mắn không có thương vong về người.

Nhận được tin báo, lực lượng của ngành đường sắt và công an cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để thực hiện công tác cứu hộ. Lực lượng CSGT, Công an TP Huế được điều động đến để thực hiện điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự.

Hành khách được đưa xuống khỏi các toa tàu bị lật để đảm bảo an toàn.

Theo lực lượng chức năng, thời điểm xảy ra vụ việc, trên tàu SE 1 có khoảng 355 hành khách. Hai toa bị lật là toa 5 và 6 của tàu SE1. Hiện một xe cẩu cỡ lỡn được huy động đến hiện trượng để thực hiện cứu hộ hai toa tàu bị trật bánh khỏi đường ray. Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

