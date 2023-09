Thống kê đáng lo khiến HLV Troussier gặp khó ở tuyển Việt Nam

(VTC News) -

Việc các ngoại binh áp đảo trong cuộc đua vua phá lưới của V-League không phải chuyện mới lạ. Tuy nhiên, nhìn vào những cái tên nội binh xuất hiện trong danh sách những cây săn bàn hàng đầu giải đấu mùa 2023, huấn luyện viên Philippe Troussier có lí do để lo lắng khi xây dựng đội hình cho đội tuyển Việt Nam.

Tốp 15 cầu thủ ghi bàn hàng đầu mùa này chỉ có 4 người mang quốc tịch Việt Nam: Nguyễn Văn Quyết (9 bàn), Nguyễn Đức Chiến (7 bàn), Phạm Tuấn Hải (6 bàn) và cái tên còn lại là tiền đạo nhập tịch Hoàng Vũ Samson có 8 pha lập công.

Văn Quyết là cầu thủ nội ghi bàn nhiều nhất V-League 2023. (Ảnh: Minh Anh)

Đó là một bức tranh rất khác so với ngay mùa trước khi Tuấn Hải (10 bàn) và Nguyễn Tiến Linh (9 bàn) xếp ngay sau vua phá lưới Rimario Gordon. Hàng loạt thủ quốc gia khác mang tới sự yên tâm như Phan Văn Đức, Nguyễn Văn Toàn (7 bàn), Văn Quyết (6 bàn).

Điều trùng hợp là kỳ AFF Cup tốt nhất của hàng công đội tuyển Việt Nam cũng là năm ngoái (16 bàn). Nguyễn Tiến Linh trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành danh hiệu vua phá lưới của giải vô địch Đông Nam Á - với 6 bàn thắng.

Danh sách 10 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất V-League 2023

Cầu thủ CLB Số bàn thắng Rafaelson Bình Định 16 Jhon Cley CLB Công an Hà Nội 11 Bruno Cantanhede Thanh Hóa 11 Nguyễn Văn Quyết Hà Nội FC 9 Victor Mansaray TP.HCM 9 Herlison Caion Hà Nội FC 8 Abdoulaye Diallo Hà Tĩnh 8 Hoàng Vũ Samson TP.HCM 8 Rimario Gordon Bình Dương 7 Lucao Hà Nội FC/Đà Nẵng 7 Nguyễn Đức Chiến Viettel 7

Nhìn vào thành tích ghi bàn của các nội binh, đặc biệt là những tiền đạo được xem là tốt nhất của bóng đá Việt Nam, HLV Philippe Troussier chắc chắn là người lo lắng nhất. Phong độ của các chân sút chắc chắn ảnh hưởng không nhỏ tới tuyển Việt Nam trong các đợt tập trung sắp tới, nhất là khi ông Troussier sắp hướng tới chiến dịch quan trọng nhất của mình ở Việt Nam là vòng loại World Cup.

Có nhiều lý do dẫn tới sự khô hạn bàn thắng của tiền đạo Việt Nam.

Thứ nhất, do thay đổi thể thức, V-League 2023 chỉ có 20 vòng (với nhóm vô địch) và 18 vòng (với nhóm trụ hạng) so với 24 vòng của mùa trước. Số trận ít, nhiều trận mang tính thủ tục nên các cầu thủ không có cơ hội nâng cao thành tích.

CLB Công an Hà Nội và nhiều đội bóng ở V-League tận dụng triệt để suất ngoại binh cho hàng công. (Ảnh: Quỳnh Phương).

Thứ hai, quan trọng nhất, V-League 2023 đã chứng kiến sự thắng thế của hàng loạt đội bóng có lối chơi không phù hợp với định hướng của tuyển Việt Nam và phụ thuộc rất nhiều vào tiền đạo ngoại. Ví dụ, CLB Công an Hà Nội - nhà vô địch giải đấu - “khoán” trắng hàng công cho bộ đôi ngoại binh to cao và áp dụng lối chơi triệt để phục vụ cặp cầu thủ này. Đó cũng là lý do họ chưa thể “mở khoá” Nguyễn Quang Hải, người cũng là một nhân sự tấn công quan trọng ở tuyển Việt Nam.

Và không chỉ Công An Hà Nội, Thanh Hoá, Bình Định... cũng áp dụng lối chơi tương tự. CLB Viettel là trường hợp thú vị. Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất của họ là nội binh, nhưng rõ ràng là ông Troussier không thể trông cậy vào Nguyễn Đức Chiến - một cầu thủ có thiên hướng phòng ngự cho nhiệm vụ lĩnh xướng hàng công của đội tuyển Việt Nam.

HLV Philippe Troussier không có nhân sự phong độ cao ở hàng công đội tuyển Việt Nam.

Nguyên nhân thứ ba tới từ bản thân các cầu thủ. Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn đang chơi hay ở V.League thì xuất ngoại và bỗng dưng biến mất khỏi bản đồ bóng đá. Trước họ, Quang Hải cũng thất bại ở Pháp và chưa thể tìm lại phong độ ở V.League. Một ngôi sao đồng cấp khác với ba người này là Văn Đức nghỉ gần hết mùa giải do chấn thương.

Đương nhiên, nói về hàng công tuyển Việt Nam thì chẳng thể quên Tiến Linh. Đội trưởng của Bình Dương chỉ ghi 3 bàn mùa này, thành tích tệ nhất trong 6 năm qua. Anh phải cạnh tranh ảnh hưởng với ngoại binh Rimario Gordon, đồng thời bị tác động bởi thành tích bết bát của Bình Dương.

Bảng thống kê ghi bàn của V-League 2023 rõ ràng mang đến cho HLV Troussier nhiều nỗi lo lắng. Nhà cầm quân người Pháp cách đây chưa lâu vừa nhận định thẳng thắn rằng bóng đá Việt Nam không có tiền đạo đẳng cấp châu Á. Càng đáng lo hơn khi những người tốt nhất ông có trong tay lại không đạt phong độ cao ở thời điểm này.