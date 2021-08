Thông điệp đáng yêu trên lưng nhân viên lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở Đà Nẵng

(VTC News) -

Ngày 22/8, nhiều người dùng mạng xã hội Facebook tại Đà Nẵng chia sẻ hình ảnh chụp một bảng thông báo được in trên giấy A4, đính lên lưng của nhân viên trong trang phục bảo hộ y tế màu xanh đang lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Nội dung thông báo ghi: “Tụi con đeo khẩu trang nên nói to giọng chứ không phải la chửi. CÔ-CHÚ-ANH-CHỊ xin đừng giận mà tội nghiệp tụi con. Tụi con cũng đang cố gắng vì mọi người. An Khê Fighting (An Khê cố lên)!”.

Thông điệp đáng yêu được dán trên lưng nhân viên lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Ngay khi bức ảnh đăng tải đã nhận được nhiều bình luận bày tỏ sự đồng cảm, sẻ chia của nhiều người với lực lượng tuyến đầu đang ngày đêm căng mình chống dịch.

Tài khoản Facebook “Nam Cường” bình luận: “Nhắc thêm, miền Trung đang trải qua đợt nắng nóng kéo dài, mặc đồ bảo hộ cả ngày, thoăn thoắt lấy cả nghìn mẫu xét nghiệm trong ngày không phải là trải nghiệm dễ chịu đâu. Vì thế sự động viên lớn nhất với đội ngũ y tế lúc này chính là ai nấy thực hiện nghiêm chỉnh 5K. Ai ở đâu ở yên đấy. Đến lấy mẫu xét nghiệm bớt cái tôi lại chút xíu...”.

Tài khoản T.Q.T.V chia sẻ hình ảnh với dòng trạng thái “Xin hãy nhẹ nhàng với nhau…”. Nhiều tài khoản khác cũng bảy tỏ đồng cảm với những câu “Thương”, “Xúc động”, “Nhìn thấy thế này, ai thấy cũng phải mềm lòng”.

Được biết, người chụp và đăng tải bức ảnh này là anh Nguyễn Thanh Hiếu (trú tổ 34, phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng), phóng viên một tờ báo có văn phòng đại diện tại Đà Nẵng.

Anh Hiếu cho biết, khoảng 10h30 ngày 22/8, khi đến khu vực tổ 34 để lấy mẫu xét nghiệm lần thứ 3 theo thông báo, anh thấy nam nhân viên tham gia lấy mẫu đính mẫu “thông báo” này sau lưng nên chụp lại.

“Tôi thấy nội dung thông báo dễ thương nên chụp lại và chia sẻ với bạn bè, đồng nghiệp. Tôi cũng không biết ai là người nghĩ ra thông điệp này nhưng đó là cách làm thông minh, đáng yêu mà tổ lấy mẫu xét nghiệm sáng tạo ra”, anh Hiếu chia sẻ.

Cũng theo anh Hiếu, đọc nội dung tờ giấy trên lưng nhân viên lấy mẫu xét nghiệm, những người đến lấy mẫu ai cũng thấy vui, thoải mái và rất trật tự.

“Cũng đã xảy ra một số sự việc không đáng có, làm tổn thương lực lượng đang ngày đêm căng mình ở tuyến đầu chống dịch. Bởi vậy, mỗi người dân khi đi lấy mẫu xét nghiệm nên tuân thủ sự hướng dẫn của lực lượng chức năng. Chỉ cần đơn giản vậy thôi là chúng ta đã góp sức cùng xã hội phòng chống dịch rồi”, anh Hiếu nhắn gửi.

Bức ảnh do anh Nguyễn Thanh Hiếu chụp sáng 22/8 được chia nhiều trên các trang mạng xã hội.

Trao đổi về thông điệp đáng yêu này, bà Nguyễn Thị Thủy, Trưởng trạm Y tế phường An Khê cho biết, đó là “sáng kiến” của một đoàn viên thuộc Đoàn Thanh niên phường đang tham gia hỗ trợ Trạm y tế và Trung tâm Y tế quận Thanh Khê lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Bà Thủy cho biết thêm, hiện có khoảng hơn 10 đoàn viên thuộc Đoàn phường đạt chuẩn tham gia công tác lấy mẫu xét nghiệm. Trên lưng các bạn đoàn viên đều có bấm lên tấm giấy này khi làm nhiệm vụ.

Được biết, hiện Đà Nẵng đang thực hiện phong tỏa toàn thành phố với quy định nghiêm "ai ở đâu ở đó" để lấy mẫu xét nghiệm toàn dân nhằm phát hiện, bóc F0 ra khỏi cộng đồng.