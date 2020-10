Thời tiết thay đổi, ăn gì để tăng cường miễn dịch, phòng ngừa bệnh tật?

Trái cây giàu vitamin C: Nhiều nghiên cứu chứng minh rằng, vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch nhờ tác dụng bảo vệ các tế bào bạch cầu và tiêu diệt các tế bảo xấu. Vì vậy, nếu muốn tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể, bạn nên ăn nhiều loại trái cây chứa vitamin C.