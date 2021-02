Thời tiết ngày mùng 2 Tết: Bắc Bộ đêm và sáng trời rét, ngày nắng ấm

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hôm nay (13/2) cả 3 miền ban ngày trời nắng, đêm và sáng sớm trời rét kèm theo mưa nhỏ vài nơi.

Thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động chúc Tết, vui Xuân. Tuy nhiên, trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, người dân được khuyến cáo hạn chế ra đường, thực hiện nghiêm Thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Cả nước ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 13/2:

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 26 độ C

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi cáo có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C.Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.