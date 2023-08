Thời tiết ngày 8/8: Vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa to, có nơi trên 130 mm

(VTC News) -

Đêm qua và sáng sớm nay (8/8), phía Tây Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 7/8 đến 3h ngày 8/8 có nơi trên 80 mm như: Tà Tổng 2 (Lai Châu) 172.4 mm, Đoàn Kết 2 (Điện Biên) 115.6 mm, Nậm Păm (Sơn La) 85 mm, Kiên Lao (Yên Bái) 123.2 mm…

Ngày 8/8, miền Bắc tiếp tục hứng mưa. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, ngày và đêm 8/8, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác dông với lượng mưa phổ biến 30-70 mm, có nơi trên 130 mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10-30 mm/24h, có nơi trên 50 mm/24h.

Mưa dông kèm mưa lớn cục bộ ở vùng núi Bắc Bộ khả năng kéo dài đến khoảng ngày 11-12/8.

Cũng theo cơ quan khí tượng, trong những giờ tới, tại các tỉnh Lai Châu, Lào Cai và Sơn La tiếp tục mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50 mm, có nơi trên 80 mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh Lai Châu, Lào Cai và Sơn La đặc biệt các huyện: TP Lai Châu, Mường Tè, Than Uyên, Tân Uyên, Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Tam Đường (Lai Châu); TP Lào Cai, Sa Pa (Lào Cai); Mường Là, Quỳnh Nhai (Sơn La).

Trên biển, ở trạm đảo Bạch Long Vỹ đã có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-9.

Ngày và đêm 8/8, vịnh Bắc Bộ, giữa Biển Đông, vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-3,5 m.

Giữa Biển Đông, vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-3 m.

Nguyễn Huệ