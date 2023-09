Thời tiết ngày 14/9: Hai miền Bắc và Trung nhiều nơi mưa to đến rất to

(VTC News) -

Đêm qua (13/9), Đông Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 13/9 đến 3h ngày 14/9 có nơi trên 100 mm như: Cửa Ông (Quảng Ninh) 188,7 mm, Trung Hội (Thái Nguyên) 121,4 mm, Thanh Mai (Bắc Kạn) 120,6 mm…

Ngày và đêm hôm nay 14/9, Bắc Bộ tiếp tục hứng những trận mưa rào và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa phổ biến từ 15-30 mm, có nơi trên 60 mm. Trong đó, Nam Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh và đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội) xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-60 mm, có nơi trên 120 mm.

Từ 15/9, mưa lớn ở các khu vực trên xu hướng giảm dần.

Nhiều nơi trên cả nước mưa to trong ngày 14/9. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Các tỉnh, thành từ Thanh Hóa đến Quảng Bình được dự báo mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to trong hai ngày 14 và 15/9. Lượng mưa phổ biến ở Thanh Hóa-Nghệ An từ 70-120 mm, có nơi trên 200 mm, Hà Tĩnh-Quảng Bình từ 40-70 mm, có nơi trên 100 mm.

Mưa lớn ở Thanh Hóa đến Quảng Bình khả năng kéo dài đến 16/9.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại khu vực tỉnh các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Kạn và Thái Nguyên trong những giờ tới, đặc biệt các huyện:

Quảng Ninh: TP Cẩm Phả, Vân Đồn, Ba Chẽ, TP Hạ Long, thị xã Quảng Yên, Hải Hà, TP Móng Cái, Đầm Hà.

Thái Nguyên: Định Hóa, Đại Từ, Phú Lương, Đồng Hỷ, Võ Nhai.

Bắc Kạn: Chợ Mới, Bạch Thông, Chợ Đồn, Ngân Sơn, Na Rì.

Trên biển, hiện nay (14/9), vịnh Bắc Bộ, giữa và Nam Biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vịnh Thái Lan mưa rào và dông. Trạm đảo Phú Quý đã có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Ngày và đêm hôm nay, vịnh Bắc Bộ, giữa và Nam Biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan mưa rào và dông. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Vùng biển từ Bình Định đến Bà Rịa-Vũng Tàu gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-3 m.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết 14/9