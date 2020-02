Quan chức Mỹ ăn tối tại phố người Hoa New York để ủng hộ chống dịch Covid-19

Báo Trung Quốc cho biết Gale Arnot Brewer, quan chức thành phố New York cùng với các nhân viên đã ghé thăm 3 nhà hàng Trung Quốc ở Chinatown, Lower Manhattan và thưởng thức các món ăn bằng đũa hôm 14/2.

Thị trưởng thành phố New York đến ăn tại khu phố Chinatown.

Bà nhấn mạnh sự an toàn khi ăn tại các nhà hàng Trung Quốc vì cho đến nay chưa có trường hợp nào được xác nhận mắc Covid-19 trong Tiểu bang New York. Bệnh do virus mới gây ra được cho là lây lan nhanh tại các cuộc tụ họp.

Các chủ nhà hàng ở đây nói với truyền thông địa phương rằng công việc kinh doanh đã giảm từ 30% đến 50% trong những tuần gần đây, và chuyến thăm của các quan chức Mỹ được kỳ vọng sẽ giúp giảm bớt nỗi sợ hãi dịch bệnh và thúc đẩy doanh số bán hàng.

Thị trưởng thành phố New Yorrk, Bill de Blasio trong khi đó được cộng đồng địa phương mời đến Chinatown ở Flushing, Queens và ăn tối tại Royal Queen, nơi phục vụ các món ăn Trung Quốc.

Theo Corey Johnson, người phát ngôn của Hội đồng thành phố New York, chuyến thăm nhằm mục đích hướng đến các doanh nghiệp nhỏ của những người gốc Á ở khu vực này, phá vỡ những tin đồn khác nhau về Covid-19, và để nói với mọi người rằng họ có thể đến những nơi công cộng như thường lệ vì nguy cơ lây nhiễm thấp.

Virus corona chủng mới gây bùng phát dịch Covid-19 đến nay đã lây nhiễm cho gần 70.000 người, làm 1.669 người chết. Số người đã phục hồi sau khi mắc bệnh là 9.465 người, theo số liệu được SCMP cập nhật.

