Bộ trưởng Nội vụ Australia dương tính Covid-19, 3 ngày trước còn họp với Thủ tướng

Ông là thành viên đầu tiên của chính phủ Australia dương tính Covid-19.

"Sáng nay tôi thức dậy thì bị sốt và đau họng. Tôi ngay lập tức liên lạc với cơ quan y tế Queensland và sau đó được xét nghiệm Covid-19.

Đến chiều, tôi được thông báo là kết quả dương tính. Chính sách của Queensland là bất cứ ai dương tính Covid-19 đều phải nhập viện và tôi tuân thủ lời khuyên của họ. Tôi vẫn cảm thấy ổn và sẽ cập nhật tình hình khi thích hợp", Bộ trưởng Dutton thông báo chiều 13/3.

Bộ trưởng Nội vụ Peter Dutton.

Đầu tháng 3, ông Dutton bay tới Mỹ để gặp các Bộ trưởng an ninh từ liên minh tình báo Five Eyes (Australia, Canada, New Zealand, Mỹ và Anh) ở Washington. Ông trở về Australia cuối tuần trước, sau đó đi chuyến bay thương mại từ Brisbane đến Sydney để họp nội các.

Cuộc họp diễn ra vào thứ Ba (10/3) với sự tham gia của Thủ tướng Morrison, Bộ trưởng Ngân khố Josh Frydenberg và các Bộ trưởng hàng đầu khác của chính phủ.

Thủ tướng Morrison dự kiến sẽ có tuyên bố về vụ việc. Trong ngày 13/3, ông chủ yếu tiếp xúc với các thủ hiến bang, lãnh đạo địa phương để chuẩn bị phương án ứng phó với dịch Covid-19.