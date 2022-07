Thiếu nữ khốn khổ vì ngực to gấp 5-6 lần bình thường

(VTC News) -

T.A sở hữu gương mặt xinh đẹp, thông minh, vừa tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng nhưng suốt thời gian qua cô luôn mặc cảm, tự ti vì vòng một quá khổ. Thiếu nữ chia sẻ, sau dậy thì, ngực phát triển nhanh hơn các bạn cùng lớp, đến năm lớp 10, vòng một lớn gấp 5 - 6 lần các bạn đồng trang lứa.

Ngoài chuyện mất thẩm mỹ thì ngực quá khổ còn khiến T.A. khó khăn trong sinh hoạt, đi đứng luôn phải khom lưng cho đỡ lộ. Dần dần dấu hiệu gù lưng cùng các cơn đau vai gáy càng trở nên rõ ràng hơn.

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, T.A mắc chứng phì đại tuyến vú kèm theo sa trễ ở mức độ trầm trọng. Do tuyến vú quá to nên cột sống bắt đầu biến dạng gây thoát vị đệm. Tuyến vú to quá còn đè nặng lên lồng ngực gây khuyết lõm cả hai lồng ngực ảnh hưởng tới chức năng hô hấp. Người bệnh cần phẫu thuât thu nhỏ ngực, giúp không chỉ cải thiện thẩm mỹ mà cả chức năng sống.

Các bác sĩ phẫu thuật nâng ngực cho bệnh nhân.

Để tránh nguy cơ sẹo, các bác sĩ Trung tâm Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ cải tiến kỹ thuật thu nhỏ ngực phì đại mức độ 3 trở lên chỉ với 1 đường rạch tròn thẩm mỹ quanh quầng vú.

Sac mổ người bệnh có bộ ngực mới nhỏ hơn nhiều nhưng vẫn giữ được sức sống, cảm giác, khả năng cho bú.

PGS. TS. Nguyễn Hồng Hà cho biết thêm, bệnh lý phì đại và sa trễ trầm trọng của tuyến vú giống nhau ở các bệnh nhân, không phân biệt chủng tộc Âu Á, da trắng hay da vàng, da đen. Nếu tuyến vú quá to không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ, khó khăn trong sinh hoạt mà có thể ảnh hưởng đến chức năng, gù vẹo cột sống, thoát vị đĩa đêm, biến dạng lồng ngực.