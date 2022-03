Thiếu hơn 3.000 MW nhiệt điện vì ít than

(VTC News) -

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa báo cáo về tình hình cung cấp than cho sản xuất điện. Theo EVN, đến ngày 30/3, tình hình cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện của EVN vẫn đang tiếp tục gặp nhiều khó khăn và thiếu hụt rất lớn so với hợp đồng đã ký.

Trong quý I/2022, tổng khối lượng than đã được cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện của EVN là 4,49 triệu tấn trong tổng số 5,85 triệu tấn theo hợp đồng đã ký (tương ứng 76,76%). Như vậy, lượng than được cung cấp đã thiếu hụt 1,36 triệu tấn.

Kho than nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn. (Ảnh: EVN)

Do lượng than cung cấp thiếu và tồn kho ở mức thấp nên đến cuối 3/2022, nhiều tổ máy nhiệt điện than của EVN đã phải dừng và giảm phát. Cụ thể, nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1, Vũng Áng 1, Vĩnh Tân 2, Duyên Hải 1 hiện nay chỉ đủ than vận hành 1 tổ máy ở mức 60 - 70% công suất. Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng chỉ đủ than vận hành cho 1 trong 4 tổ máy.

"Do đó toàn hệ thống điện quốc gia thiếu hụt tới hơn 3.000 MW nhiệt điện than do thiếu than cho sản xuất điện", báo cáo của EVN nêu.

Trong khi đó, thời gian tới, đặc biệt vào thời điểm nắng nóng cao điểm của mùa khô năm 2022, công tác sản xuất điện từ nhiên liệu than đóng vai trò hết sức quan trọng cho đảm bảo cung cấp điện, đặc biệt là các tháng 4, 5, 6, 7 tại khu vực miền Bắc.

"EVN kêu gọi người dân và các khách hàng sử dụng điện thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện như tắt các thiết bị điện không cần thiết, tránh sử dụng nhiều thiết bị điện vào các giờ cao điểm, sử dụng hợp lý điều hoà nhiệt độ... góp phần giảm bớt những khó khăn về nguồn điện", EVN khuyến cáo.