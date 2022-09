Thi thể nam sinh lớp 7 nổi ở trạm bơm: Công an TP Hội An thông tin nguyên nhân

(VTC News) -

Sáng 20/9, trả lời VTC News, lãnh đạo Công an TP Hội An cho biết lực lượng chức năng vừa hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, xem xét dấu vết trên thân thể nam sinh lớp 7 thiệt mạng ở trạm bơm Hà Châu, thuộc khối An Bang, phường Thanh Hà.

Rất đông người dân chứng kiến và bày tỏ sự thương xót trước cái chết của nam sinh lớp 7. (Ảnh: Đ.H)

"Theo kết luận ban đầu, nạn nhân tử vong do bị trượt chân ngã trong lúc đi câu cá. Gia đình từ chối khám nghiệm tử thi và cơ quan điều tra cũng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho người thân để tổ chức an táng" - vị lãnh đạo Công an TP Hội An thông tin thêm.

Khoảng 17h15 ngày 19/9, người dân phát hiện một thi thể nổi trên mặt nước ở trạm bơm Hà Châu nên trình báo cơ quan chức năng.

Danh tính nạn nhân được xác định là N.V.M.Đ. (SN 2010, học sinh lớp 7, trú khối Trảng Sỏi, phường Thanh Hà, TP Hội An).

Được biết, gia đình Đ. thuộc diện khó khăn. Cách đây 1 năm, mẹ của em qua đời vì bệnh nan y. Ngay khi hay tin Đ. chết đuối, các thành viên trong câu lạc bộ Chia sẻ yêu thương đã có mặt ở hiện trường và vận động quyên góp được số tiền hơn 10 triệu đồng để chung tay với gia đình lo an táng cho Đ.