Thi công dự án làm ùn tắc giao thông, Sở GTVT TP.HCM chỉ đạo khẩn

(VTC News) -

Thời gian qua, trong quá trình thi công dự án, công trình giao thông trên địa bàn thành phố đã xảy ra nhiều bất cập liên quan tổ chức giao thông, rào chắn công trường, vệ sinh môi trường… làm ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân TP.HCM.

Công trình mở rộng nút giao thông An Phú nhằm xóa điểm tắc nghẽn "căng thẳng" nhất ở TP.HCM.

Từ thực trạng trên, ngày 12/12, Sở GTVT TP.HCM đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị trong quá trình thi công các dự án, công trình giao thông trên địa bàn thành phố.

Sở GTVT đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng đô thị chỉ đạo các đơn vị liên quan tuân thủ chặt chẽ phương án tổ chức giao thông phục vụ thi công dự án.

Sở GTVT yêu cầu các dự án trong quá trình thi công phải đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị, bố trí đầy đủ hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ, lực lượng điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông trong suốt quá trình thi công.

Trước đó, báo cáo tại phiên giải trình “Công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn TP.HCM” do Thường trực HĐND TP.HCM tổ chức ngày 15/9, ông Nguyễn Thành Lợi, Phó trưởng Ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP.HCM cho biết, tình hình ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố có chiều hướng tăng trở lại.

Một số tuyến đường trọng điểm ở các khu vực nhạy cảm như sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, cảng Cát Lái có mức phục vụ cao.

Các tuyến đường cửa ngõ thành phố đang quá tải vào giờ cao điểm và vào các ngày nghỉ lễ cuối tuần như quốc lộ 1, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Ngoài ra, còn phát sinh thêm một số điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông.

Đặc biệt, do một số dự án xây dựng hạ tầng giao thông vướng giải phóng mặt bằng nên thi công kéo dài hoặc không thể tiếp tục thi công theo đúng thiết kế đã được duyệt dẫn đến tình trạng mất an toàn giao thông, gây ùn ứ giao thông tại các giao lộ, hư hỏng mặt đường.