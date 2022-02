Thêm nhiều địa phương cho học sinh nghỉ do COVID-19

(VTC News) -

UBND thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Binh vừa yêu cầu phòng GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc tổ chức dạy học thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, phù hợp tình hình của thành phố và đơn vị từ ngày 28/2 đến khi có thông báo mới.

Theo đó, các trường học trên địa bàn phân loại cấp độ dịch cấp 1, 2 vẫn tổ chức dạy học theo kế hoạch nhưng phải đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch.

Đối với trường học trên địa bàn phân loại cấp độ dịch cấp 3, các trường có học sinh F0, ở cấp bậc mầm non, trẻ nghỉ học.

Với bậc tiểu học, THCS, nhà trường tổ chức dạy học trực tuyến kết hợp trực tiếp. Trong đó, các lớp có học sinh F0 và lớp 3, 4, 7, 8 học trực tuyến. Học sinh lớp 1, 2, 5, 6, 9 học trực tiếp, bố trí học 2 ca nhằm giảm tối thiểu số lượng tham gia học trong một buổi.

Nhiều địa phương cho học sinh nghỉ do COVID-19. (Ảnh minh hoạ: C.H)

Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình quyết định tiếp tục tạm dừng đến trường đối với học sinh tiểu học do tình hình dịch COVID-19. Trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường, các cơ sở giáo dục tổ chức dạy học trực tuyến hoặc lựa chọn hình thức dạy học phù hợp với đặc điểm lứa tuổi, tâm sinh lý học sinh.

Trước đó, từ ngày 21/2, do mưa rét và dịch bệnh, học sinh tiểu học ở Ninh Bình chuyển sang học trực tuyến. Tỉnh này cũng phải hủy kế hoạch cho trẻ mầm non trở lại trường từ ngày 14/2 vì dịch COVID-19.

Tại Lâm Đồng, học sinh từ lớp 6 trở xuống ở 15/16 phường, xã thuộc thành phố Đà Lạt bắt đầu học trực tuyến từ ngày 23/2, trẻ mầm non tạm dừng đến trường.

Với bậc THCS (từ lớp 7 đến lớp 9), Phòng GD&ĐT Đà Lạt giao hiệu trưởng các trường căn cứ đánh giá cấp độ dịch bệnh trên địa bàn linh hoạt chuyển đổi hình thức dạy học trực tuyến hay trực tiếp cho phù hợp.

Tại Hà Nam, UBND tỉnh quyết định cho toàn bộ trẻ mầm non tạm nghỉ học cho đến khi có thông báo mới. Học sinh tiểu học và lớp 6 tạm dừng việc học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến trong thời gian 2 tuần để xem xét tình hình diễn biến dịch bệnh.

Trong thời gian này, Sở GD&ĐT Hà Nam chỉ đạo các trường phối hợp thực hiện việc quản lý, theo dõi, báo cáo sát tình hình sức khỏe của trẻ, học sinh, tiếp tục tập trung thực hiện dạy học trực tuyến cho học sinh theo đúng quy định, đảm bảo nội dung, tiến độ chương trình năm học.

Trước đó, do tình hình thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài nhiều ngày, nhiệt độ thường xuyên dưới 10 độ C, trẻ mầm non, học sinh tiểu học đã được nghỉ học để phòng tránh rét.

