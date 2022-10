Thêm địa phương cho học sinh nghỉ do triều cường dâng cao, ngập lụt

(VTC News) -

Do triều cường vẫn ở mức cao, sáng nay (12/10), UBND thành phố Vĩnh Long (Vĩnh Long) cho học sinh cấp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở nghỉ thêm 1 ngày. Trước đó địa phương này cho học sinh nghỉ hai ngày 11 và 12/10 để đảm bảo an toàn. Nếu hai ngày tới, nước chưa rút xuống hết, học sinh tiếp tục được nghỉ và học bù vào tuần sau.

Tình trạng mưa lớn kéo dài tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) gây nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét. Để đảm bảo an toàn, huyện này cho học sinh nghỉ học từ 11/10 đến khi có thông báo mới. Số lượng học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tại huyện Tu Mơ Rông là hơn 8.200 em.

Đại diện Phòng GD&ĐT thị xã Đông Hòa (Phú Yên) cho biết, do mưa lớn, một số đường đến trường bị ngập nước, nên phòng chỉ đạo các trường vùng trũng tạm cho học sinh nghỉ học vào chiều cùng ngày. Các trường đóng trên địa bàn huyện gồm: Tiểu học Kim Đồng, Tiểu học Đỗ Như Dạy, Mầm non Hòa Xuân Tây.

Một trường học ở huyện Hoà Vang, Đà Nẵng bị ngập lụt.

Trước đó, ngày 10/10, phòng GD&ĐT thành phố Tuy Hòa cũng cho các trường trên địa bàn xã Hòa Kiến cho học sinh nghỉ học vì thời tiết mưa to, ngập lụt. Trên địa bàn xã Hòa Kiến có 3 trường cho học sinh nghỉ học là Mầm non Hòa Kiến với 249 em, trường THCS Trần Phú với 454 em, trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân 600 em.

Sở GD&ĐT Cần Thơ ban hành văn bản cho trẻ em, học sinh, học viên tự học tại nhà để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng của các đợt triều cường trong tháng 9 âm lịch.

Theo đó, trẻ bậc mầm non, học sinh, học viên học tại các trường tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, trung tâm ngoại ngữ, tin học sẽ tự học tại nhà theo hướng dẫn của giáo viên từ ngày 11/10 đến hết ngày 13/10.

Sở này yêu cầu, các địa phương căn cứ tình hình thực tế tổ chức dạy học trực tuyến hoặc dạy bù khi học sinh trở lại trường, đồng thời hướng dẫn cho phụ huynh quản lý học sinh, học viên học tập tại nhà.

Nhiều trường ở huyện Hoà Vang, Đà Nẵng bị ngập, học sinh không thể tới trường.Ở Đà Nẵng, ông Lê Văn Hoàng, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang cho biết, tạm thời cho 29 trường học trên địa bàn huyện cho học sinh nghỉ đến khi có thông báo mới vì ngập nước.

Các trường bị ngập hầu hết nằm rải rác ở các xã Hòa Nhơn, Hòa Bắc, Hòa Liên, Hòa Khương. Việc cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn cho các em.

Cách đây 2 tuần, ngày 27/9, 9 địa phương thuộc khu vực miền Trung từng cho học sinh tạm nghỉ trong 3 ngày để tránh bão Noru. Cơn bão đi qua gây thiệt hại phần lớn về sách vở, quần áo, một số trường học bị tốc mái, sập tường.