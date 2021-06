Thêm 96 bệnh nhân COVID-19 trong cộng đồng

(VTC News) -

Trong 102 ca mắc mới (BN7871-7972) có 6 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang 3 ca, TP.HCM (3); 96 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang 55 ca, Bắc Ninh (14), TP. HCM (19), Hà Nội (6), Long An (2).

6 ca cách ly ngay khi nhập cảnh

BN7921, BN7923, BN7925 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang: Ngày 1/6 và 2/6, các bệnh nhân từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 2/6 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú, tỉnh An Giang.

BN7951 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. HCM: Nam, 34 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Nga. Ngày 22/5, bệnh nhân từ Nga nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay số hiệu EK392 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.HCM. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 29/5 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

BN7952-BN7953 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.HCM: là chuyên gia, quốc tịch Trung Quốc. Ngày 9/5, các bệnh nhân từ Trung Quốc nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay số hiệu CZ3069 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.HCM. Kết quả xét nghiệm lần 4 ngày 29/5 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Số liệu thống kê của Bộ Y tế.

96 ca trong nước

BN7871-BN7872 ghi nhận tại tỉnh Long An: F1 BN7176, BN7177; đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 2/6 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười.

BN7873-BN7900, BN7902-BN7903, BN7906, BN7908, BN7911-BN7912, BN7914, BN7916-BN7917, BN7924, BN7927, BN7929, BN7931, BN7933-BN7934, BN7936-BN7938, BN7941, BN7943-BN7950 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các Khu công nghiệp.

BN7905, BN7907, BN7909-BN7910, BN7913, BN7915, BN7918, BN7920, BN7926, BN7928, BN7935, BN7939-BN7940, BN7942 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: là các F1; đã cách ly từ trước.

BN7901, BN7904, BN7919, BN7922, BN7930, BN7932 ghi nhận tại TP. Hà Nội: 4 ca F1 liên quan đến ổ dịch Công ty T&T, 2 ca F1 liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Quang Châu, Bắc Giang; đã cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 2/6 và 3/6 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

BN7954-BN7972 ghi nhận tại TP. HCM, là các trường hợp liên quan đến ổ dịch Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng; đã cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.