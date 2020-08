Thêm 4 ca COVID-19 mới, Hải Dương cách ly hàng loạt khu phố

UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành quyết định thiết lập cách ly y tế tại 4 cụm dân cư sau khi có thêm 4 ca mắc COVID-19 liên quan ổ dịch ở 36 Ngô Quyền (TP Hải Dương).

Theo đó, các cụm dân cư này là khu phố Nguyễn Văn Linh (phường Thanh Bình, TP Hải Dương, đoạn từ số nhà 98 đến ngã tư tiếp giáp đường Thanh Bình); khu phố Ngô Quyền (đoạn từ số nhà 154 đến số nhà 210, phường Tân Bình, TP Hải Dương; toàn bộ ngõ 64 phố Quang Trung (phường Quang Trung, TP Hải Dương); toàn bộ khu phố Lại Kim Bảng (gồm các điểm lân cận, tiếp giáp với Mai Hắc Đế, Tăng Bạt Hổ, Trần Tiến, phường Bình Hàn, TP Hải Dương.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các đơn vị trên địa phận tỉnh khẩn trương truy vết, rà soát F1, F2, tổ chức cách ly, khoanh vùng, xét nghiệm và dập dịch.

Trong đó khu phố Nguyễn Văn Linh bao gồm các phần đường và các ngõ lân cận sau: Phố Trần Nguyên Đán cắt qua đường Nguyễn Văn Linh, từ số nhà 71 đến số nhà 113; ngõ 166 từ đầu đường Nguyễn Văn Linh đến số nhà 31; ngõ 186 từ đầu đường Nguyễn Văn Linh đến số nhà 6; ngõ 237 từ đầu đường Nguyễn Văn Linh đến số nhà 28; ngõ 253 từ đầu đường Nguyễn Văn Linh đến số nhà 7.

UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện cách ly y tế phải đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự và an sinh xã hội trong vùng cách ly. Thời gian áp dụng 28 ngày kể từ 0h ngày 18/8.

Chiều 17/8, theo thông tin từ Bộ Y tế, Hải Dương ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19 (các ca bệnh từ 970-973) có độ tuổi từ 13-41 tuổi, liên quan đến ổ dịch ở đường Ngô Quyền. Trước đó Hải Dương ghi nhận 6 ca tại ổ dịch này.