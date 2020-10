Thêm 35 tuyến đường ở TP.HCM cứ mưa là ngập

Theo số liệu thông kê chống ngập nước 9 tháng đầu năm 2020 của Sở Xây dựng báo cáo Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, các tuyến đường thường xuyên ngập nước gồm: Quốc lộ 50, Lê Văn Lương, Hồ Ngọc Lãm, Nguyễn Văn Khối, Đào Sư Tích, Phan Văn Hớn, Nguyễn Văn Hưởng, Nguyễn Hữu Cảnh, Điện Biên Phủ, Phan Huy Ích, Ung Văn Khiêm, Quốc Hương, Phạm Văn Chiêu, Bình Lợi, Lê Đức Thọ, Phạm Văn Đồng, Tô Ngọc Vân, Kha Vạn Cân, Dương Văn Cam...

Nước ngập ở tuyến đường Lê Văn Lương, ảnh chụp ngày 19/10/2020. (Ảnh: Khuất Nguyên)

Thống kê tổng lượng mưa 9 tháng đầu năm 2020 so với năm 2019 tăng 33%. Cụ thể, lượng mưa đo ở các trạm lên tới 1.184mm so với năm ngoái chỉ 890mm. Số ngày mưa có lượng trên 50mm năm nay cũng tăng tới 140% so với năm 2019.

Thống kê về ngập do triều cường so với cùng kỳ năm 2019, thì số ngày triều cường gây ngập giảm 50%. Số tuyến đường ngập cũng giảm đến 71%.

4 tuyến đường ngập do triều trong năm nay là Lê Văn Lương, Đào Sư Tích (thuộc huyện Nhà Bè), Nguyễn Văn Hưởng (Quận 2), Bình Quới (quận Bình Thạnh).

Trong giai đoạn 2016 - 2020, TP.HCM đã bỏ ra kinh phí đầu tư chống ngập lên tới 7.047 tỷ đồng. Các dự án chống ngập theo hình thức hợp tác công tư khoảng gần 10.000 tỷ đồng và dự án cải thiện môi trường nước giai đoạn hai khoảng 9.000 tỷ đồng.