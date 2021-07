Thêm 32 ca COVID-19 ở Bình Dương

(VTC News) -

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Bình Dương, đến 10h ngày 3/7, Bình Dương ghi nhận thêm 32 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Trong đó 23 ca ở khu cách ly, 2 ca phát hiện tại cơ sở y tế (Phòng khám đa khoa Ngọc Hồng - Dĩ An, Trung tâm Y tế Thuận An), 6 ca test nhanh tại các công ty (Hansol Vina, Spartronic, 26) và 1 ca phát hiện trong cộng đồng qua test nhanh (An Phú, TP Thuận An).

Phong toả toà A chung cư Marina Tower (TP Thuận An, Bình Dương).

Theo ngành Y tế tỉnh Bình Dương, hiện dịch bệnh xuất hiện ở 32 công ty, xí nghiệp và hàng chục khu nhà trọ công nhân. Do đó, ngành Y tế đề nghị mọi người dân cần chủ động và nâng cao tinh thần phòng, chống dịch bệnh; thực hiện nghiêm thông điệp 5K.

Khi có các triệu chứng về bệnh đường hô hấp như sốt, ho, đau họng, tức ngực, khó thở… mọi ngườ cần đến ngay trạm y tế hoặc cơ sở y tế gần nhất để được xử trí và hướng dẫn thực hiện phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Các địa phương đang áp dụng các Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 của Thủ tướng đề nghị nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh.