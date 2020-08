Thêm 20 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 11 ca ở Đà Nẵng

Bệnh nhân 931 (BN931): Nam, 66 tuổi, Thành phố Hội An, Quảng Nam,

Bệnh nhân 932 (BN932): Nam, 14 tuổi, Thành phố Hội An, Quảng Nam, -

Bệnh nhân 933 (BN933): Nữ, 35 tuổi, Thành phố Hội An, Quảng Nam, BN931-933 được rà soát lấy mẫu tại khu phong tỏa thuộc phường Minh An, thành phố Hội An.

Bệnh nhân 934 (BN934): Nữ, 35 tuổi, Thành phố Hội An, Quảng Nam (con của BN774, mẹ của BN842).

Bệnh nhân 935 (BN935): Nam, 91 tuổi, Điện Bàn, Quảng Nam, Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Bệnh nhân 936 (BN936): Nam, 56 tuổi, Hải Châu, Đà Nẵng, Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Bệnh nhân 937 (BN937): Nữ, 52 tuổi, Thanh Khê, Đà Nẵng, Người nhà bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Bệnh nhân 938 (BN938): Nam, 34 tuổi, Thanh Khê, Đà Nẵng, Người nhà bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Bệnh nhân 939 (BN939): Nữ, 66 tuổi, Thanh Khê, Đà Nẵng, Người nhà bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Bệnh nhân 940 (BN940): Nữ, 50 tuổi, Hòa Vang, Đà Nẵng, tiếp xúc với BN872

Bệnh nhân 941 (BN941): Nữ, 28 tuổi, Hòa Vang, Đà Nẵng, tiếp xúc với BN872

Bệnh nhân 942 (BN942): Nữ, 62 tuổi, Hải Châu, Đà Nẵng, tiếp xúc với BN915.

Bệnh nhân 943 (BN943): Nam, 31 tuổi, Liên Chiểu, Đà Nẵng, tiếp xúc với BN430.

Bệnh nhân 944 (BN944): Nữ, 37 tuổi, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

Bệnh nhân 945 (BN945): Nam, 19 tuổi, Hòa Vang, Đà Nẵng, được rà soát lấy mẫu tại khu phong tỏa thuộc xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng.

Bệnh nhân 946 (BN946): Nam, 53, tuổi, được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh.

Bệnh nhân 947 (BN947): Nam, 57, tuổi, được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh.

Bệnh nhân 948 (BN948): Nam, 22, tuổi, được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh.

Bệnh nhân 949 (BN949): Nam, 42, tuổi, được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh.

BN946-949 từ đảo Guam (Hoa Kỳ) trên chuyến bay OAE423 về sân bay Tân Sơn Nhất ngày 04/08/2020, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Khu A - Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Bệnh nhân 950 (BN950): Nam, 15 tuổi, thành phố Hải Dương, tiếp xúc với BN906.

Theo Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, có 172.093 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly tại nước ta. Trong đó, 5.222 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 25.799 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 141.072 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Cả nước có 328 ca mắc COVID-19 nhập cảnh được cách ly ngay.

Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, đến thời điểm này có 437/929 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, chiếm 47,0%.

Trong số các bệnh nhân còn lại, 50 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 1 lần, 91 bệnh nhân âm tính lần 2 với nCoV. Cả nước hiện còn 330 người dương tính với virus corona, 23 bệnh nhân tử vong.

