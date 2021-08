Thêm 10.657 ca COVID-19 trong ngày 20/8, Bình Dương nhiều nhất cả nước

(VTC News) -

Trong số các ca mắc mới, tại Bình Dương ghi nhận 4.223 trường hợp, TP.HCM là 3.375, còn Hà Nội thêm mới 72 ca.

Các địa phương khác gồm: Đồng Nai (686), Long An (495), Tiền Giang (367), Đà Nẵng (167), Đồng Tháp (156), Cần Thơ (147), Khánh Hòa (147), Tây Ninh (122), An Giang (111), Hà Nội (72), Nghệ An (61), Thừa Thiên Huế (61), Bến Tre (59), Bà Rịa - Vũng Tàu (57), Đắk Lắk (56), Trà Vinh (47), Bình Thuận (29), Phú Yên (27), Vĩnh Long (23), Bắc Giang (18), Quảng Nam (17), Hà Tĩnh (15), Kiên Giang (14), Bình Định (14), Bình Phước (11), Bắc Ninh (10), Gia Lai (10), Quảng Ngãi (9), Cà Mau (7), Lạng Sơn (7), Quảng Bình (7), Lâm Đồng (4), Bạc Liêu (4), Ninh Thuận (4), Thanh Hóa (3), Ninh Bình (2), Sơn La (2), Lào Cai (1), Quảng Trị (1), Hà Nam (1), Hưng Yên (1).

Như vậy, trong 24 giờ qua, số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 11 ca. Tại Bình Dương, lượng F0 tăng 968 ca so với 19/8. Trong khi đó, TP.HCM có số bệnh nhân giảm sau một ngày tăng cao (giảm 1.050 ca).

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 323.268 ca nhiễm, đứng thứ 72/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 169/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 3.288 ca nhiễm).

Trong bối cảnh số lượng F0 tăng nhanh tại TP.HCM và các tỉnh, thành phố phía Nam, Bộ Y tế đã huy động hơn 13.000 cán bộ, chuyển nhiều trang thiết bị phục vụ điều trị.

Trong đợt dịch thứ 4 này, Bộ Y tế thiết lập kho dã chiến, cấp phát 4.975 máy thở (trong đó có 4.080 máy HFNC), 191 máy xét nghiệm rRT-PCR, 93 máy tách chiết, 10 máy ECMO, 50 máy lọc máu và hàng triệu sinh phẩm xét nghiệm cho công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 tại TP.HCM, các tỉnh phía Nam.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết do đặc thù của đợt dịch COVID-19 thứ 4, Bộ phân tầng điều trị theo 3 tầng khác nhau. Trong đó, tầng 3 là tầng điều trị cao nhất, cần nhiều máy thở. Bộ Y tế lập một bệnh viện hồi sức COVID-19 (công suất 1.000 giường, đã được lấp đầy) và 4 trung tâm hồi sức tích cực quy mô 500 giường/trung tâm.

Tại các trung tâm này, thiết lập đến đâu bệnh nhân vào kín đến đó, tất cả đều là F0 nặng, rất nặng, do đó, việc hồi sức cho bệnh nhân rất quan trọng.