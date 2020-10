The Mansions - ParkCity Hanoi giành giải thưởng lớn

The Mansions – khu biệt thự, nhà vườn liền kề đẳng cấp tại khu đô thị ParkCity Hanoi đã tạo tiếng vang lớn khi xuất sắc vượt qua nhiều tên tuổi uy tín trên thị trường, được vinh danh tại hai hạng mục quan trọng là Best Housing Development (Hanoi) - Dự Án Nhà Ở Tốt Nhất (Hà Nội).

Được tổ chức lần đầu tại Việt Nam vào năm 2015, PropertyGuru Vietnam Property Awards được đánh giá là “tiêu chuẩn vàng của ngành bất động sản”, nhận được sự bảo trợ của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA).

The Mansions giành giải thưởng tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2020.

Ông Yap Chin Hua – Tổng giám đốc ParkCity Hanoi chia sẻ: “Chúng tôi rất vinh dự khi nhận được giải thưởng danh giá này, đây chính là kết quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ đến từ đội ngũ ParkCity Hanoi để tạo nên Dự Án Nhà Ở Tốt Nhất.

Phát triển nhất quán dựa trên 5 giá trị cốt lõi của tập đoàn ParkCity (Gia đình - Láng giềng - Cộng đồng - Sự kết nối - Sự tiện nghi), chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển những dự án chất lượng cao trong tương lai, giúp nâng tầm tiêu chuẩn sống của người dân”.

Tại The Mansions, khách hàng có thể lựa chọn giữa 2 loại thiết kế: nhà 3 tầng và nhà 4 tầng với diện tích sàn từng căn nhà từ 295-438 m2. Mỗi ngôi nhà tại The Mansions đều có tối thiểu 4 phòng ngủ và phòng tắm riêng được trang bị nội thất sang trọng. Điểm đặc biệt là lần đầu tiên tại Hà Nội có dự án trang bị thang máy riêng biệt trong từng căn nhà xây 4 tầng, thuận tiện cho việc di chuyển và phù hợp với gia đình nhiều thế hệ. Đặc biệt, các căn nhà của dãy 6, 7 tại The Mansions được trang bị thang máy kính cao cấp, trong suốt đến từ thương hiệu Cibes của Thụy Điển.

Khu tiện ích đặc quyền The Mansions Club đã chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8/2020, hoàn chỉnh hệ sinh thái tiện ích trong mơ. Bên cạnh đó, cư dân The Mansions được thừa hưởng toàn bộ hệ thống tiện ích chung của ParkCity Hanoi với khu tiện ích 5 sao The ParkCity Club Hanoi quy mô 1,7ha, trường quốc tế ParkCity Hanoi (ISPH) đã bước sang năm học thứ 2 đầy thành công với 150 học viên đa quốc gia, khu phức hợp Giải trí, Ẩm thực & Mua sắm The Village cũng đang được triển khai xây dựng.

Tại lễ trao giải PropertyGuru Vietnam Property Awards năm 2017, ParkCity Hanoi đã ghi dấu ấn tượng với nhiều hạng mục chiến thắng: Dự án Nhà ở Tốt nhất của Hà Nội và của Việt Nam (Best Housing Development Hanoi & Vietnam), Dự án Nhà ở có Thiết kế Kiến trúc đẹp nhất (Best Housing Architectural Design) cho phân khu Evelyne Gardens; Dự án Thương mại có Thiết kế Kiến trúc đẹp nhất (Best Retail Architectural Design) và Dự án Thương mại có Thiết kế Kiến trúc Cảnh quan đẹp nhất (Best Retail Landscape Architectural Design), dành cho khu tiện ích ParkCity Club Hanoi. Và tại PropertyGuru Asia Property Awards 2017, phân khu Evelyne Gardens một lần nữa được vinh danh “Dự án Nhà Ở có Thiết Kế Kiến Trúc Đẹp Nhất 2017 – Giải thưởng bất động sản châu Á.