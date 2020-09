Thế Giới Di Động tuyển dụng 20 lập trình viên, thưởng 3-9 tháng lương

Vị trí lập trình viên tại MWG: Vì sao lại "hot"?

Dù là tập đoàn bán lẻ nhưng MWG cũng được xem là một công ty công nghệ, bởi phần lớn các vận hành đều sử dụng hàm lượng công nghệ rất cao. Đây cũng chính là niềm tự hào của nhà bán lẻ tỷ đô này. Không lấy làm lạ khi MWG sở hữu đội ngũ IT “hùng hậu” lên đến hơn 560 nhân viên với 6 bộ phận chuyên trách. Chỉ tính riêng phòng ERP, có đến hơn 60 vị trí đảm nhận nhiều công việc khác nhau như: Phân tích nghiệp vụ (BA), lập trình viên (Developer), Kiểm thử phần mềm (Tester) cho cả ba tầng UI/SERVICES/DATABASE...

"Không thiếu đất dụng võ" là câu cửa miệng của dàn IT tại MWG

Nếu ở các công ty khác không chuyên về game hay phần mềm, đa số vị trí dành cho IT chỉ đảm nhận vai trò "back office" thì tại MWG, đội ngũ này lại được ví von như "Big Osin" và đóng vai trò đặc biệt. Với phương châm “Vứt hết những thứ màu mè đi, tốc độ là trên hết” và “Tận tâm xử lý tận cùng vấn đề của người tiêu dùng”, một nhân viên IT tại MWG sẽ có phạm vi công việc rất đa dạng và có thể am tường về mọi kiến thức kinh doanh, bán hàng, tiếp thị..., từ đó tham gia vào quá trình tư vấn chiến lược cùng các bộ phận khác.

Ít ai biết, đây là "thế lực hùng mạnh" đứng sau việc duy trì tốc độ tải dưới 3 giây của hàng loạt các nền tảng "E-commerce" có triệu lượt truy cập hằng ngày như: thegioididong.com, dienmayxanh.com, bachhoaxanh.com… "Không thiếu đất dụng võ" và "không bao giờ nhàm chán” là câu cửa miệng của dân IT ở MWG khi đội ngũ này, ngoài những công việc mang tính kỹ thuật quản lý hệ thống vận hành, ERP, CRM, phần mềm website còn có những công việc liên quan tiếp thị số trên nền tảng cloud, ứng dụng AI, xử lý big data để hỗ trợ các phòng ban khác nghiên cứu đưa ra các chiến lược nâng cao trải nghiệm khách hàng, hay thú vị hơn có cả phát triển mobile apps, và các nền tảng tương tác trên E-commerce…

Môi trường làm việc công bằng cũng là một trong những lý do khiến MWG trở thành nhà tuyển dụng đáng mong chờ nhất

"Big Osin" nhưng đặc lợi như những “Big Boss”

"Phần lớn các ứng dụng được sử dụng tại MWG là do đội ngũ tự xây dựng và phát triển, điều này sẽ tạo cơ hội cho các ứng viên tiếp cận và phát triển tối đa các kỹ năng của bản thân", anh Bùi Ngọc Tín, Giám đốc Công nghệ thông tin Tập đoàn MWG nhấn mạnh.

Không gian làm việc sáng tạo, sẵn sàng cho mọi trải nghiệm

Để xứng đáng với những đóng góp của đội ngũ IT trong quy trình “công nghệ hóa”, MWG dành riêng cho các "Big Osin" rất nhiều “đặc lợi” cùng chế độ lương thưởng hấp dẫn như thưởng cuối năm theo KPI từ 3 đến 9 tháng thu nhập dành cho nhân viên, RBL và chương trình ESOP (cổ phiếu thưởng) cho cấp Quản lý… Những ưu đãi này chứng tỏ số hoá tại MWG là một trong những điểm mấu chốt rất quan trọng.

Bên trong văn phòng, quán cà phê sẵn sàng phục vụ cho các cuộc "tán dóc", chuyện trò

Thêm vào đó, không gian làm việc với những góc mở xanh tươi và khu giải trí chuyên nghiệp, hiện đại là một sự sáng tạo trong quản lý, giúp nhân viên lập tức loại bỏ "stress" trong công việc và tiếp thêm “doping” để không ngừng sáng tạo, đem đến giá trị tốt nhất cho khách hàng.

Nếu đang trên hành trình tìm kiếm cho mình một nơi để bắt đầu và thăng tiến trong sự nghiệp IT, thì MWG là một lựa chọn lý tưởng. Hiện MWG đang tuyển 20 vị trí IT, ứng tuyển ngay tại đây.