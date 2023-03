'Thầy gọi hồn' trên Facebook bị phạt 7,5 triệu đồng

(VTC News) -

Ngày 6/3, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với ông P.T (SN 1976, trú tại ngõ chợ Ngô Sỹ Liên, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, TP Hà Nội) về hành vi đăng tải các clip có nội dung mê tín dị đoan lên mạng xã hội.

Trước đó, Công an TP Hà Nội nhận được phản ánh của người dân về việc một tài khoản Faceook thường xuyên đăng tải các clip về một người đàn ông “gọi hồn” có nội dung mê tín dị đoan lên mạng xã hội.

Ông T. tại cơ quan công an.

Tiếp nhận thông tin, Công an quận Đống Đa xác minh chủ tài khoản là P.T và mời người đàn ông này lên trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, ông T. thừa nhận việc đăng tải các clip “gọi hồn” lên mạng xã hội. Ngày 27/2, Công an quận Đống Đa ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông T. về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin cổ suý các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi truỵ, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc" theo Điểm b, Khoản 1, Điều 101, Nghị định 15 của Chính phủ.

Tháng trước, cô đồng Trương Thị Hương (SN 1986, trú tại phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn) cũng bị phạt 7,5 triệu đồng khi làm "dậy sóng" mạng xã hội bởi các clip xem bói bằng cách bổ cau với câu nói quen thuộc "đúng nhận, sai cãi".

Làm việc với cơ quan công an, cô đồng này thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Đồng thời, Hương cho biết, việc quay phát các video có nội dung xem bói như trên đều do một mình Hương làm. Cơ quan chức năng cũng yêu cầu Hương gỡ bỏ thông tin cổ xuý các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi truỵ, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục do hành vi vi phạm của đương sự gây ra.

Minh Tuệ