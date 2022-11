Thầy giáo trẻ ba lần được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen

(VTC News) -

TS Đỗ Thành Trung, đang là giảng viên Khoa Quản lý nhà nước về an ninh trật tự, Học viện An ninh nhân dân. Tận tâm với nghề dạy học, bền bỉ với công tác nghiên cứu khoa học, giảng viên trẻ này 3 lần vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an.

Hơn 12 năm đứng trên bục giảng, gắn bó với phấn trắng, mực đen, với các thế học viên, Thiếu tá, TS Đỗ Thành Trung vẫn luôn trung thành với phương châm “lấy người học làm trung tâm”, cần mẫn, nghiêm túc trong nghiên cứu và giảng dạy, chủ động đổi mới nội dung và phương pháp để khơi gợi cảm hứng học tập, truyền thụ kiến thức cho học viên.

Thiếu tá, TS Đỗ Thành Trung trong một giờ lên lớp.

Hiện giảng viên trẻ Đỗ Thành Trung đã được lãnh đạo Học viện An ninh nhân dân, lãnh đạo Khoa Quản lý nhà nước về an ninh trật tự tin tưởng giao nhiệm vụ giảng dạy ở cả 3 trình độ đào tạo: đại học, thạc sĩ và tiến sĩ.

Sinh năm 1987 ở vùng quê thuần nông thuộc xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, ngay từ những năm học cấp 3 tại trường THPT Chuyên Hùng Vương, chàng trai Đỗ Thành Trung đã nuôi dưỡng ước mơ là trở thành chiến sỹ Công an. Chính ước mơ đó đã luôn thôi thúc anh cố gắng học tập, rèn luyện mỗi ngày.

Sau khi giành giải Ba môn Văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp Quốc gia năm học 2004-2005, anh đã được tuyển thẳng vào Học viện An ninh nhân dân khoá 2005-2010. Tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, anh được phân công công tác tại Bộ môn Quản lý hành chính nhà nước về An ninh quốc gia, nay là Khoa Quản lý nhà nước về an ninh trật tự, Học viện An ninh nhân dân.

“Ngày nhận quyết định phân công công tác, cảm xúc phấn khởi xen lẫn lo lắng vì biết rằng nghề thầy giáo vinh quang nhưng cũng nhiều áp lực và bản thân cũng chưa hình dung được “làm thầy” sẽ như thế nào?

Để vượt qua được những khó khăn, bỡ ngỡ ban đầu, tôi đã dành nhiều thời gian nghiên cứu lại toàn bộ giáo trình, tài liệu liên quan đến nghiệp vụ giảng dạy, lắng nghe chỉ dẫn từ các thế hệ đi trước, đồng thời tranh thủ thời gian để đi nghiên cứu thực tế tại Công an các đơn vị, địa phương… Đặc biệt, chính sự quan tâm, dìu dắt của các thế hệ lãnh đạo đơn vị, của đồng nghiệp đi trước đã giúp tôi vượt qua khó khăn, tiếp tục hun đúc, thắp lửa tình yêu nghề”- TS. Đỗ Thành Trung chia sẻ.

Không chỉ say mê giảng dạy, TS Đỗ Thành Trung còn chuyên tâm cho công tác nghiên cứu khoa học. Theo anh, đối với người giảng viên, giảng dạy và nghiên cứu khoa học là 2 nhiệm vụ song hành. Hoạt động nghiên cứu khoa không chỉ giúp người thầy tích luỹ thêm kiến thức, kinh nghiệm mà còn nâng cao khả năng tư duy phản biện, tư duy độc lập cũng như rèn luyện tính bền bỉ của người giảng viên. Từ đó, người giảng viên sẽ có điều kiện, cơ hội để truyền thụ cả kiến thức, sự sáng tạo và những khát vọng chinh phục đỉnh cao tri thức tới người học…

Sự nỗ lực, cố gắng bền bỉ của nhà giáo trẻ Đỗ Thành Trung thu được “trái ngọt” khi anh đã tham gia và chủ nhiệm 4 đề tài khoa học cấp Bộ, 3 đề tài cấp cơ sở; 1 chuyên đề lý luận cấp tiểu ban và gần 20 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành, kỷ yếu hội thảo quốc tế, quốc gia; tham gia biên soạn nhiều giáo trình, tài liệu dạy học; viết nhiều sáng kiến cải tiến được áp dụng hiệu quả trong quản lý và giảng dạy tại Học viện An ninh nhân dân.

Đặc biệt, thầy giáo 8X vinh dự 3 lần được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an vào các năm 2019 và 2022. Trong đó, riêng năm 2019, anh nhận “cú đúp” Bằng khen của Bộ trưởng vì những thành tích trong việc tham gia xây dựng Luật Thi hành án hình sự 2019 và Luật Xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019.

Chia sẻ cảm xúc khi vinh dự là một trong hai nhà giáo CAND nằm trong danh sách 100 “nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương lần thứ III-năm 2022 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa tổ chức, thầy giáo Đỗ Thành Trung cho biết, anh thấy rất vui, tự hào và tự hứa với bản thân cần phải tiếp tục phấn đấu, cố gắng nhiều hơn nữa.

Với anh, “thầy giáo là khái niệm mà mỗi người làm công tác giảng dạy phải phấn đấu cả đời, chứ không phải cứ lên lớp thì đã là thầy người ta” .