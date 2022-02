Thành viên nhóm nhạc ABBA ly hôn vợ sau 41 năm chung sống

Ngày 23/2, nam ca sĩ nhóm nhạc ABBA’s Bjorn Ulvaeus (76 tuổi) đã công bố ly hôn với người vợ thứ hai là Lena Kallersjo (73 tuổi) sau 41 năm chung sống. Hai người cho biết họ vẫn thân thiết và thậm chí là bạn tốt sau khi chia tay.

Bjorn Ulvaeus và người vợ thứ hai Lena Kallersjo tại một sự kiện.

“Sau nhiều năm tốt đẹp và đầy biến cố, chúng tôi đã quyết định ly hôn. Chúng tôi vẫn là những người bạn thân thiết và tốt đẹp, sẽ tiếp tục tổ chức sinh nhật của các cháu cũng như các lễ kỷ niệm khác của gia đình”, họ chia sẻ trong một thông báo chính thức.

Nhóm nhạc Thụy Điển Abba được tạo thành từ hai bộ đôi, Agnetha Fältkog - Björn Ulvaeus và Benny Andersson - Anni-Frid Lyngstad. Không chỉ nổi tiếng nhờ những bài hát có ca từ ý nghĩa, tình yêu đẹp của hai cặp đôi cũng khiến nhiều người hâm mộ ghen tị. Tuy nhiên khi đang ở đỉnh cao danh tiếng, cả hai cặp vợ chồng đều ly hôn (năm 1980 và 1981) khiến nhiều người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng, tiếc nuối.

Hai cặp đôi của ABBA, Agnetha Fältkog - Björn Ulvaeus (bên phải) và Benny Andersson - Anni-Frid Lyngstad (bên trái).

Bjorn và Lena, khi đó vẫn còn là một phát thanh viên truyền hình, bắt đầu hẹn hò một tuần sau khi công bố ly hôn khiến vợ cũ là Agnetha vô cùng đau khổ. Khi thủ tục ly hôn với Agnetha hoàn tất, Bjorn kết hôn với Lena và họ đã chung sống bên nhau hơn bốn thập kỷ.

Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2013, chủ nhân bản hit The Winner Takes It All của Abba, Fältkog cho biết: “Björn đã viết nó, nói về chúng tôi sau sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân của chúng tôi. Việc anh ấy viết nó khi chúng tôi ly hôn thật sự rất cảm động".