ABBA tái hợp sau gần 4 thập kỷ làm nức lòng người hâm mộ

(VTC News) -

Thông báo lịch sử này được ABBA tuyên bố vào lúc 16h45 ngày 2/9 (theo giờ GMT - tức 23h45 cùng ngày giờ Việt Nam). Sự trở lại đang làm nức lòng người hâm mộ trên toàn thế giới.

Chắc không có người yêu nhạc nào trên thế giới lại chưa từng nghe hay ngân nga theo những giai điệu của những bài hát kinh điển “Dancing Queen", "The Winner Takes It All" hay "Take a Chance on Me” của ban nhạc ABBA huyền thoại. Nổi tiếng với những bộ trang phục lấp lánh cũng như những tác phẩm kinh điển của mình, ABBA đã đạt được doanh số hơn 400 triệu album trong hơn 50 năm.

Nhóm nhạc ABBA huyền thoại. (Ảnh: bangkokpost.com)

Nhớ lại thời kỳ hoàng kim của mình các thành viên ban nhạc chia sẻ: "Tất cả những nơi chúng tôi biểu diễn họ đều biết bài hát của chúng tôi. Những buổi nhạc đầy ắp khán giả và họ hát cùng chúng tôi. Các bạn tưởng tượng sân khấu tại Sydney, mọi người cầm ô để nghe chúng tôi hát trong cơn mưa nặng hạt. Họ gào thét dưới mưa. Thật tuyệt vời."

Tuy nhiên kể từ khi chia tay vào năm 1982, họ kiên định từ chối mọi lời đề nghị hợp tác trở lại như một bộ tứ.

“Cảm ơn các bạn đã chờ đợi, cuộc hành trình sắp bắt đầu"- tuyên bố mới nhất của nhóm nhạc huyền thoại đang làm nức nòng người hâm mộ sau gần 40 năm “ đường ai nấy đi”. Theo những thông tin ban đầu, ABBA sẽ trình làng các ca khúc mới, đồng thời ra mắt một chương trình sân khấu mang tên "Abbatars" hoặc "Abba Voyage", trong đó họ sẽ biểu diễn dưới hình ảnh ba chiều. Một trang web cũng đã được ra đời để chuẩn bị cho "buổi truyền trực tiếp lịch sử theo hình thức trực tuyến" và hãng Universal Music Group dự kiến tổ chức một sự kiện đặc biệt ở Công viên Olympic, phía Đông London.

Từng từ chối đề nghị trị giá 1 tỷ USD để tái hợp và thực hiện 100 buổi biểu diễn vòng quanh thế giới, vì đối với họ đơn giản là không có động lực để quay lại và tiền không phải là một yếu tố quan trọng. Chính vì vậy sự tái hợp lần này của ban nhạc, mặc dù đều ở tuổi hơn 70 nhưng chắc chắn sẽ không làm người hâm mộ phải thất vọng.

Ca sĩ Benny Andersson chia sẻ: "Cả 4 thành viên đã cũng nỗ lực làm việc cùng nhau cho sự quay trở lại. Nhiều việc phải làm, từ việc quyết định bài hát nào hay trật tự các bài hát ra sao. Tôi nghĩ mọi việc sẽ rất tốt".

Rất nhiều người đã từng cho rằng không tiếp tục được nhìn thấy đầy đủ các thành viên ABBA trên sân khấu là một câu chuyện buồn. Tuy nhiên đối với thành viên Bjorn Ulvaeus, sự trở lại lần này sẽ là một câu chuyện khác: "Theo tôi nghĩ là một cái kết khác so với nhiều người suy nghĩ, Có lẽ Abbatars là một cái kết có hậu".