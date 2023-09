Thành ủy TP.HCM chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi không đảm bảo an toàn PCCC

(VTC News) -

Thành ủy TP.HCM vừa ban hành công văn gửi Ban cán sự Đảng UBND TP.HCM, lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy, Đảng ủy Công an TP.HCM, Đảng đoàn MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội TP.HCM, Thành ủy Thủ Đức và các Quận ủy, Huyện ủy về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn

Những căn nhà ống ở quận Bình Thạnh được dùng làm căn hộ dịch vụ có lối đi chật hẹp, khi xảy ra sự cố chập cháy, hỏa hoạn thì xe cứu thương khó tiếp cận bởi đường vào khá xa so với tuyến đường chính.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND TP.HCM lãnh đạo UBND TP.HCM, chỉ đạo chính quyền các địa phương, các sở, ban – ngành tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn TP.HCM.

Đồng thời, chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn.

Đặc biệt, tăng cường thời lượng phát sóng, phát thanh, đăng tải các bài viết, tin bài trên các trang báo chí nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và người dân nhận thức rõ tầm quan trọng của việc phòng, chống cháy nổ, hiểu rõ những hành vi vi phạm, những nguyên nhân và hậu quả nghiêm trọng do cháy, nổ gây ra để từ đó tự giác chấp hành, thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Bên cạnh đó, chỉ đạo Công an TP.HCM tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn.

Đối với Đảng ủy Công an TP.HCM, Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị Đảng ủy Công an TP.HCM lãnh đạo Công an TP.HCM tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp cụ thể hóa chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy.

Bên cạnh đó, thường xuyên rà soát, tham mưu UBND TP.HCM chỉ đạo các sở, ban - ngành và chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố.

Tăng cường công tác kiểm tra địa bàn, chú trọng các địa bàn có nguy cơ cháy nổ cao như các khu dân cư có mật độ dân số cao, chung cư, chung cư cũ; các khu vực phòng trọ công nhân, người lao động... Xử lý nghiêm các hành vi không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Đối với các quận ủy, huyện ủy và Thành ủy Thủ Đức cần tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và người dân, thực hiện tốt các giải pháp về phòng cháy, chữa cháy tại địa bàn, chú trọng phát huy vai trò của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền thực hiện.

Xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Xử lý nghiêm các hành vi thiếu trách nhiệm, vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Bên cạnh đó, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn, nhất là đối với các khu dân cư có mật độ dân số cao, có hệ thống giao thông nhỏ, hẹp, các cao ốc, nhà cao tầng, chung cư, chung cư cũ, các khu vực phòng trọ phục vụ lưu trú của công nhân, người lao động nghèo; các khu vực nhà ở kết hợp với sản xuất - kinh doanh... đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng và tài sản của người dân và của Nhà nước.