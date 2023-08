(VTC News) -

Năm nay, Đại học Phòng cháy chữa cháy tuyển 100 sinh viên, tăng nhẹ so với mức 50 của năm ngoái.

Điểm chuẩn Đại học Phòng cháy chữa cháy 2023:

Trường



Ngành Phía Vùng Điểm chuẩn TS Nam Điểm chuẩn TS Nữ Đại học Phòng cháy chữa cháy Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bắc 18,06 21,69 Nam 16,87 20,61

Khu vực tuyển sinh của Đại học Phòng cháy chữa cháy được xác định như sau:

+ Phía Bắc: thí sinh thuộc các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế trở ra.

+ Phía Nam: thí sinh thuộc các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào.

Điểm xét tuyển = Tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp *2/5 + Điểm thi đánh giá *3/5 + Điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo + Điểm thưởng cho học sinh giỏi cấp quốc gia.

Do áp dụng cách tính điểm xét tuyển mới, năm 2022, các trường công an không còn điểm chuẩn trên 27. Ngưỡng trúng tuyển cao nhất được áp dụng với thí sinh nữ phía Bắc, dự thi ngành Xây dựng lực lượng Công an nhân dân (Học viện Chính trị Công an nhân dân) tại tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) với 26,26 điểm.

Xem điểm chuẩn các trường công an nhân dân TẠI ĐÂY

Báo điện tử VTC News sẽ cập nhật thông tin về điểm chuẩn đại học 2023 tất cả các trường TẠI ĐÂY.