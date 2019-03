Thanh tra việc nghi cung cấp bò mang dịch cho người nghèo

Ngày 10/3, lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Minh Hóa cho biết, hiện lực lượng công an đã vào cuộc điều tra và sẽ sớm có kết luận cuối cùng liên quan đến việc người dân phản ánh Công ty Tân Thành cung cấp bò giống mang dịch bệnh cho người nghèo.

Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Minh Hóa cho rằng, tất cả các hồ sơ cung cấp bò giống cho người dân xã Xuân Hóa đều đảm bảo. Số bò giống trên được mua tại huyện Bố Trạch và được trạm chăn nuôi thú y ở đây tiêm phòng đầy đủ.

Bò giống được cung cấp cho dân nghèo ngày càng gầy yếu do bệnh dịch. (Ảnh: Đình Tuấn)

Trong quá trình cấp bò giống cho người dân, sau 2-3 ngày, đàn bò bắt đầu phát bệnh. Do địa bàn nhiều năm trước cũng không ít lần bùng phát dịch bệnh nên cũng chưa rõ liệu dịch bệnh do phía công ty cấp giống hay do tự phát dịch.

Trước đó, người dân xã Xuân Hóa tỏ ra lo lắng khi dịch bệnh ở đàn gia súc bùng phát trên diện rộng. Người dân cho rằng, nguyên nhân khởi phát từ đàn bò giống được cấp từ dự án cung cấp bò giống cho người nghèo.

Người dân cho hay, cách đây không lâu, Công ty Tân Thành (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) cung cấp cho người dân 2 xã Xuân Hóa và Yên Hóa (huyện Minh Hóa) bò giống để chăn nuôi. Dự án này do UBND huyện Minh Hóa cấp vốn và giao UBND xã Xuân Hóa làm chủ đầu tư.

Tại xã Xuân Hóa, Công ty Tân Thành cung cấp 130 con bò, trong đó tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ khoảng 7 triệu đồng mỗi con. Để được nhận bò tìm hướng thoát nghèo, nhiều người dân nơi đây phải vay mượn khắp nơi nhưng bây giờ đàn bò giống bị bệnh và chết khiến người dân thêm phần túng quẫn.

NGUYỄN VƯƠNG