Thành phần chính của sự sống vừa được phát hiện ở rìa dải Ngân Hà

(VTC News) -

Sự sống trên Trái đất cần sáu nguyên tố quan trọng bao gồm: nitơ, cacbon, hydro, oxy, phốt pho và lưu huỳnh. Hầu hết những nguyên tố này bị thổi vào không gian, khi những ngôi sao có khối lượng thấp kết thúc vòng đời. Trong đó, phốt pho hiếm hơn nhiều và do đó nó thường được coi là yếu tố hạn chế sự sống trong vũ trụ.

Mới đây, hai kính viễn vọng vô tuyến đã phát hiện phốt pho tồn tại ở rìa dải Ngân hà (thiên hà Milky Way). Điều này đáng được quan tâm bởi phốt pho đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra DNA và RNA của một cơ thể sống.

Mặt khác, các quan sát do Đại học Arizona chủ nhiệm đã đặt ra câu hỏi về các giả thuyết hiện tại, liên quan đến sự hình thành nguyên tố này ở vùng xa nhất của Dải Ngân hà.

Một trong những thành phần tạo nên sự sống đã được phát hiện tại nơi ít ngờ tới trong dải Ngân Hà. (Ảnh: wallpaperaccess.com)

Trong nghiên cứu mới, nhóm chuyên gia đã thực hiện các quan sát bằng kính viễn vọng vô tuyến 12 mét tại Đài quan sát vô tuyến Arizona nằm trên Đỉnh Kitt, và kính viễn vọng vô tuyến 30 mét do Viện Thiên văn Institute for Radio Astronomy in the Millimeter Range (IRAM) gần Granada, Tây Ban Nha duy trì.

Dữ liệu kết hợp tiết lộ sự tồn tại của chất phốt pho trong WB89-621, đây là một đám mây phân tử nằm cách trung tâm dải Ngân Hà khoảng 74.000 năm ánh sáng. Đặc biệt, sự hiện diện của phốt pho monoxit và phốt pho nitrua đã được phát hiện trong khu vực được xác định, bằng hai kính viễn vọng kể trên.

Lilia Koelemay, Tiến sĩ tại Đại học Arizona, người đứng đầu nghiên cứu này cho biết: “Phốt pho mà chúng tôi phát hiện nằm ở rìa thiên hà Milky Way, nơi lẽ ra không nên có”.

Còn giáo sư hóa học, hóa sinh và là nhà thiên văn học tại Đài thiên văn Steward, Lucy Ziurys cho biết, ngoài phốt pho, các nguyên tố cần thiết cho sự sống bao gồm hydro, oxy, nitơ và lưu huỳnh.

Các nguyên tố bao gồm carbon, oxy và nitơ được biết là hình thành ở các ngôi sao có khối lượng thấp, tồn tại phổ biến ở gần vùng rìa Dải Ngân hà. Khi những ngôi sao có khối lượng thấp này sắp kết thúc vòng đời, chúng sẽ giải phóng những nguyên tố kể trên vào không gian.

Nhưng để tạo ra phốt pho, Lucy Ziurys cho rằng bạn cần một loại sự kiện bạo lực nào đó. Ở đây, phốt pho phải được tạo ra trong các vụ nổ siêu tân tinh và để làm được điều đó, bạn cần một ngôi sao có khối lượng ít nhất gấp 20 lần khối lượng Mặt trời.

Nói cách khác, nếu bạn muốn có sự sống, tốt nhất bạn nên ở gần siêu tân tinh, nếu đó thực sự là nguồn duy nhất và tiềm năng để tạo ra phốt pho. Hiện tại, nhóm nghiên cứu có kế hoạch kiểm tra các đám mây phân tử khác ở xa dải Ngân Hà, xem liệu chúng có chứa phốt pho hay không.