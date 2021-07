Thành lập Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ đặt tại TP.HCM để chống COVID-19

(VTC News) -

Quyết định nêu rõ, thành lập Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ, đặt tại TP.HCM để xử lý, giải quyết ngay những nhiệm vụ, các vấn đề cấp bách, phát sinh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TP.HCM và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng.

Tổ công tác do ông Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Tổ trưởng. Hai Tổ phó do ông Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an và ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế đảm nhiệm. Các thành viên là Thứ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải; Chủ tịch UBND TP.HCM.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Tổ công tác theo thẩm quyền; vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Tổ công tác theo thẩm quyền. (Ảnh: VGP/Đình Nam)

Quyết định của Thủ tướng cũng nêu rõ, thành viên là Thứ trưởng các bộ thực hiện quyền hạn của Bộ trưởng trong việc trực tiếp giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ mình và phối hợp với các thành viên Tổ công tác để thực hiện công tác điều phối chung của tổ và thực hiện sự chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

Trước đó, ngày 18/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký văn bản 970 thành lập Tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch COVID-19.

Văn bản gửi Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Lao động – Thương binh và Xã hội

Văn bản nêu rõ, để hỗ trợ và phục vụ kịp thời, hiệu quả cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TP.HCM và các địa phương phía Nam, Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng căn cứ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao, thành lập ngay Tổ công tác đặc biệt phòng, chống COVID-19 của từng Bộ tại TP.HCM.

Tổ sẽ do một Thứ trưởng phụ trách trực tiếp để phối hợp chặt chẽ với TP.HCM và các địa phương phía Nam, nhất là các địa phương đang thực hiện Chỉ thị số 16 chủ động xử lý, giải quyết ngay những nhiệm vụ phát sinh trong công tác phòng, chống dịch và những vấn đề liên quan.

Tổ công tác đặc biệt hàng ngày báo cáo Bộ trưởng và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, kịp thời đề xuất, kiến nghị đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Đây là nhiệm vụ công việc rất quan trọng, cấp bách, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng tập trung chỉ đạo thực hiện, sớm phát huy hiệu quả vai trò của Tổ công tác đặc biệt của Bộ trong công tác phòng, chống dịch tại TP.HCM và các địa phương phía Nam.