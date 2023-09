Thanh Hoá và Nghệ An vẫn mưa xối xả, lũ trên nhiều sông đạt đỉnh

(VTC News) -

Đêm qua và sáng sớm nay (27/9), những cơn mưa tầm tã vẫn trút xuống đồng bằng Bắc Bộ, miền Trung. Cụ thể, đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và Quảng Bình mưa vừa, có nơi mưa to; Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mưa to đến rất to.

Lượng mưa từ 8h ngày 26/9 đến 8h ngày 27/9 tại các tỉnh Hòa Bình, từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đo được: Quỳ Châu (Nghệ An) 410mm; Thạch Xuân (Hà Tĩnh) 307mm; Thanh Phong (Thanh Hoá) 223mm; Tần Lam (Quảng Bình) 191mm; Tân Pheo và Lũng Vân ở Hoà Bình lần lượt 172,6mm, 167,6mm...

Nhiều huyện miền núi Nghệ An ngập lụt sau những trận mưa to đến rất to. (Ảnh: Trần Lộc)

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, sáng nay, lũ trên các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh) đã đạt đỉnh, mực nước đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ: 12,89m (2h ngày 27/9), trên báo động (BĐ)2 0,39m; tại Hòa Duyệt 7,24m (2h ngày 27/9), dưới BĐ1 0,26m; sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm 11,78m (2h ngày 27/9), trên BĐ2 0,28m.

Hiện nay, lũ sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố và sông Gianh đang xuống, hạ lưu sông La (Hà Tĩnh) và các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An đang lên. Mực nước lúc 7h ngày 27/9, trên các sông như sau: sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm 10,53m, trên BĐ1 0,53m; sông Gianh tại Đồng Tâm 7,7m, trên BĐ1 0,7m; tại Mai Hóa ở dưới mức BĐ1. Các sông khác còn dưới mức BĐ1.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố và sông Gianh tiếp tục xuống, các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An và hạ lưu sông La tiếp tục lên. Trong 24-48 giờ tới, mực nước đỉnh lũ trên các sông ở Nghệ An và các sông nhỏ ở Thanh Hóa lên mức BĐ1 và trên BĐ1; hạ lưu sông Mã (Thanh Hóa), sông La còn dưới mức BĐ1.

Mưa xối xả trong nhiều giờ, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh Hoà Bình, Thanh Hoá đến Quảng Bình đã gần bão hòa (trên 95%) hoặc đạt trạng thái bão hòa, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện trong những giờ tới.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, từ nay đến 28/9, Thanh Hóa đến Nghệ An mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 250mm.

Ngày và đêm 27/9, Quảng Trị đến Quảng Ngãi mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm. Nam Trung Bộ và Tây Nguyên chiều và tối mưa rào và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm.

