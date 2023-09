Nhiều huyện miền núi Nghệ An ngập lụt, giao thông chia cắt sau mưa lớn kéo dài

(VTC News) -

Tại huyện Quỳ Châu, từ chiều tối qua, nước từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, đẩy mực nước sông Hiếu dâng cao, gây ngập lụt nhiều nơi. Ngay trong đêm, lãnh đạo huyện, công an và lực lượng chức năng đã đến hiện trường, di dời người dân thị trấn Tân Lạc đến nơi an toàn. Hiện trên tuyến quốc lộ 48 qua huyện còn nhiều điểm bị sạt lở, nhiều tuyến đường liên huyện, liên xã bị chia cắt do ngập sâu trong nước.

Tại huyện Thanh Chương, nhiều xã cũng bị ngập lụt cục bộ, cầu cống, đường sá bị hư hỏng nặng. Trong đó, cầu tràn xã Hạnh Lâm bị ngập sâu 40-50cm, Cầu Mỹ Sơn xã Thanh Mỹ bị nước lũ làm sạt lở hai bên mố cầu, buộc phải tạm dừng giao thông qua cầu.

Cầu Mỹ Sơn (huyện Thanh Chương, Nghệ An) bị chia cắt do mưa lũ.

Ngay trong đêm 26/9, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương Trình Văn Nhã đã đến các vùng bị ngập lụt để hỗ trợ, di dời người dân và tài sản đến khu vực an toàn. Đến sáng nay (27/9), mực nước sông Lam qua huyện Thanh Chương vẫn dâng cao, nguy cơ ngập lụt tiếp tục diễn ra trên diện rộng.

Một số hình ảnh ngập lụt tại huyện Quỳ Châu và huyện Thanh Chương: