Thanh Hóa: Bắt quả tang 2 ‘hot girl’ đang bán ma túy

(VTC News) -

Ngày 22/6, Công an TP Thanh Hóa cho biết, trong hai ngày 19 và 20/6, liên tiếp đấu tranh triệt xóa 2 điểm phức tạp về ma túy, bắt giữ 6 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

Hai đối tượng Nguyễn Thị Oanh và Hoàng Thị Hồng.

Theo đó, khoảng 22h30, ngày 19/6, Công an phường Phú Sơn (TP Thanh Hoá) đã phối hợp với đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố bắt quả tang 2 đối tượng Hoàng Thị Hồng (SN 1994) và Nguyễn Thị Oanh (SN 2003) đều trú tại phường Phú Sơn đang bán trái phép chất ma túy, thu giữ 2 viên thuốc lắc.

Tiếp đó, khoảng 11h30 ngày 20/6, Công an phường Phú Sơn đã phối hợp với Công an phường Đông Hương và đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố bắt quả tang đối tượng Đào Văn Long (SN 1982) trú tại phố Cốc Hạ 2, phường Đông Hương đang mua bán trái phép ma túy, thu giữ 1 gói heroin.

Mở rộng điều tra vụ án, Công an thành phố đã bắt giữ thêm 2 vợ chồng: Nguyễn Thị Dung (SN 1974) và Trần Văn Tám (SN 1972), đều trú tại Cốc Hạ 2, phường Đông Hương về hành vi tàng trữ trái phép ma túy, thu giữ 72 gói heroin.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm về ma túy, Công an TP Thanh Hóa khuyến cáo, hiện nay tình hình tội phạm ma túy diễn biến rất tinh vi, các đối tượng luôn tìm mọi cách để dụ dỗ, lôi kéo thanh thiếu niên vào con đường sử dụng ma túy, sau đó lệ thuộc và trở thành công cụ mua bán, vận chuyển ma túy cho chúng.

Vì vậy mọi công dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, nâng cao nhận thức của bản thân về tác hại của ma túy để phòng tránh, đồng thời tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn ma túy, tuyên truyền, quản lý, giáo dục con em, người thân trong gia đình tránh xa ma túy.

Ngô Nhung