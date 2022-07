Thừa Thiên - Huế: Bắt 2 kẻ cầm đầu tụ điểm buôn bán ma tuý ở chung cư cao cấp

(VTC News) -

Ngày 15/7, Công an thành phố Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, vừa triệt xóa tụ điểm buôn bán ma túy tại một khu chung cư đóng tại địa phương.

Theo thông tin cơ quan công an cung cấp, lúc 21h30 ngày 12/7, trước số nhà 81 đường Bà Triệu (phường Xuân Phú, TP Huế), Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Huế phối hợp với Công an phường Xuân Phú bắt quả tang Nguyễn Giàu (SN 1996, trú xã Phú Lương, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) đang tàng trữ trên người nhiều viên nén và các gói nilon chứa tinh thể rắn màu trắng là ma túy.

Cán bộ công an đang lấy lời khai của Ngô Hoàng Tiệp (áo trắng). (Ảnh: Công Quang).

Đấu tranh mở rộng án, tiếp đó, Công an thành phố Huế bắt giữ thêm Ngô Hoàng Tiệp (SN 1999, trú phường Thuận An, TP Huế) về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Từ lời khai của Giàu và Tiệp, cơ quan công an làm rõ tụ điểm buôn bán ma túy của các đối tượng này ở căn hộ số 715 tòa nhà C3- Khu chung cư Vicoland, phường Xuân Phú.

Khám xét khẩn cấp căn hộ số 715 tòa nhà C3- Khu chung cư Vicoland, lực lượng công an thu giữ trong hộc tủ rất nhiều viên nén và các gói nilon chứa tinh thể rắn màu trắng là ma túy.

Theo lời khai của Giàu và Tiệp, các đối tượng này đã sử dụng căn hộ 715 làm nơi buôn bán ma túy để kiếm lời. Giàu là người mua ma túy rồi giao cho Tiệp đi "ship" hàng cho các con nghiện ở TP Huế.