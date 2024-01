Tháng đầu năm 2024, Việt Nam đón hơn 1,5 triệu khách quốc tế

(VTC News) -

Theo Tổng cục Thống kê, nhờ các chính sách xúc tiến, quảng bá du lịch được thực hiện rộng khắp cùng với việc Việt Nam luôn là điểm đến an toàn nên khách quốc tế đến nước ta trong tháng Một đạt hơn 1,5 triệu lượt người, tăng 10,3% so với tháng trước và tăng 73,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, lượng khách vẫn chủ yếu đến từ châu Á với hơn 1,1 triệu lượt khách, khách đến từ châu Âu đạt hơn 216 nghìn lượt, khách đến từ châu Mỹ đạt hơn 97 nghìn lượt...

Năm 2024, ngành Du lịch đặt mục tiêu đón 17-18 triệu lượt khách quốc tế; phục vụ 110 triệu lượt khách nội địa; tổng thu từ du lịch đạt khoảng 840 nghìn tỷ đồng.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhận định, năm 2023, du lịch Việt Nam đã đón được 12,6 triệu lượt khách quốc tế; tổng thu ước đạt 678 nghìn tỷ đồng. Với sự bứt tốc ấn tượng từ cuối năm 2023, đặc biệt là những tín hiệu khởi sắc trong đầu năm mới 2024, du lịch Việt Nam có thể đạt được chỉ tiêu đề ra, phục hồi hoàn toàn như thời điểm trước dịch COVID-19.

Vừa qua, tại diễn đàn Du lịch Đông Nam Á diễn ra tại Thủ đô Vientiane (Lào), ban tổ chức đã vinh danh và trao giải thưởng “Thành phố du lịch sạch ASEAN” năm 2024 cho 3 thành phố của Việt Nam là TP. Vũng Tàu, TP. Huế và TP. Quy Nhơn.

“Thành phố du lịch sạch ASEAN” là giải thưởng thường niên của ASEAN nhằm góp phần tôn vinh và phát triển thương hiệu du lịch chất lượng cao trong khu vực. Giải thưởng được trao định kỳ 2 năm 1 lần vào các năm chẵn. Để giành được giải thưởng này, các địa phương đơn vị trong khu vực cần phải gửi hồ sơ đăng ký.

Các chuyên gia chấm điểm dựa trên 108 tiêu chí của giải thưởng trong 7 hạng mục chính bao gồm: Quản lý môi trường, quản lý chất thải, mức độ sạch sẽ, ý thức bảo vệ môi trường, không gian xanh của môi trường, an toàn an ninh đô thị và y tế, an toàn cơ sở hạ tầng và tiện ích du lịch.