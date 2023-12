Việt Nam đón 12,6 triệu lượt du khách quốc tế, vượt xa mục tiêu

(VTC News) -

Theo Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 12 đạt gần 1,4 triệu lượt người, tăng 11,2% so với tháng trước và tăng 93,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, số lượt người Việt Nam xuất cảnh đạt 352,1 nghìn lượt người, tăng 23,2% so với cùng kỳ 2022.

Tính chung cả năm 2023, khách quốc tế đạt 12,6 triệu lượt người, gấp 3,4 lần năm 2022, vượt xa mục tiêu 8 triệu khách quốc tế của năm 2023 nhưng chỉ bằng 70% năm 2019, thời điểm chưa xảy ra dịch COVID-19. Số lượt người Việt Nam xuất cảnh đạt 5 triệu lượt người, gấp 2 lần năm 2022.

Năm 2023, Việt Nam đón 12,6 triệu lượt khách quốc tế, vượt xa mục tiêu. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam vẫn chủ yếu đến từ châu Á với gần 9,8 triệu lượt người, tiếp sau là khách đến từ châu Âu với gần 1,5 triệu lượt người,và hơn 900 nghìn lượt người đến từ châu Mỹ...

Theo ông Phạm Duy Nghĩa, CEO Vietfoot Travel, việc lượng du khách quốc tế đến Việt Nam vượt xa chỉ tiêu là do các chính sách visa mở cửa kịp thời, hoạt động nhập cảnh cho người nước ngoài thông thoáng, khách đến Việt Nam được tạo nhiều điều kiện thuận lợi: "Du lịch Việt Nam đã sớm đạt mục tiêu đón 8 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2023 từ sớm. Tôi tin rằng, với những lợi thế hiện tại, năm 2024, lượng khách quốc tế đến Việt Nam còn tăng mạnh hơn nữa".

Vừa qua, tại Hội thảo triển khai công tác quản lý nhà nước về du lịch 2023, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia ông Phạm Văn Thủy cho hay, năm nay du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 8 triệu khách quốc tế, đến hết tháng 10 đã hoàn thành, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Do vậy, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đề xuất với Bộ VH-TT&DL về mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024, phục hồi hoàn toàn như trước dịch COVID-19 (năm 2019).

“Tôi kỳ vọng mục tiêu đó sẽ đạt được vì chúng ta có chính sách visa thông thoáng; các địa phương chú trọng đầu tư hạ tầng, cơ sở lưu trú; sự mạnh dạn của các công ty du lịch và sự kết nối giữa các doanh nghiệp với nhau cho ra những sản phẩm du lịch hấp dẫn”, ông Thủy nhấn mạnh.