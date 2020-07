Tháng 8, Biển Đông và đất liền có thể xuất hiện loại hình thiên tai nguy hiểm

Ngày 28/7, ông Trần Quang Diệu Năng, trưởng phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay, trong những ngày cuối tháng 7, đầu tháng 8/2020, ở trên Biển Đông và đất liền cả nước có nhiều khả năng xuất hiện các loại hình thiên tai nguy hiểm.

Cụ thể, hiện nay (28/7), một vùng áp thấp đang hình thành ở khu vực vùng biển phía Đông Philippines, khoảng ngày 30/7-1/8 vùng áp thấp này có khả năng đi vào phía Bắc Biển Đông và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).

Những ngày đầu tháng 8/2020, ATNĐ này đi về phía Tây Bắc và có khả năng ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta.

Vùng đất liền ở các tỉnh của nước ta sẽ có mưa dông. (Ảnh minh họa)

Do ảnh hưởng của ATNĐ, từ ngày 31/7 ở khu vực Bắc biển Đông (bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa) có gió xoáy mạnh và có mưa dông; khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 8; biển động mạnh.

Trong những ngày đầu tháng 8/2020, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa lớn diện rộng, trong đó khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có khả năng mưa rất to và dông, trong cơn dông cần đề phòng khả năng xảy ra dông, lốc, sét; các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên có mưa vừa đến mưa to.

