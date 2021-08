Học cách bớt than vãn để cuộc sống hạnh phúc hơn

Có thể nhiều người trong chúng ta không biết, hoặc không ý thức được rằng, một thói quen mà hầu hết tất cả mọi người đều mắc phải đó chính là than phiền. Chúng ta than phiền về mọi thứ xảy ra trong cuộc sống, về thời tiết, về sức khỏe, về công việc, học tập, về những người xung quanh. Từ những câu chuyện đơn giản, vô thưởng vô phạt hàng ngày.

"Trời nóng/lạnh không chịu nổi."

"Đông người xếp hàng quá, chờ mãi mới tới lượt."

"Mới sáng ngày ra, đi đường đã bị công an vẫy."

... cho đến những vấn đề quan hệ, tâm lý phức tạp.

"Chẳng có ai quan tâm đến tôi hết."

"Trong lớp học/Ở chỗ làm toàn một lũ khó ưa."

"Con người bây giờ thật là thiếu văn hóa."

Nếu để ý kĩ một chút, chúng ta sẽ thấy sự tồn tại của những lời than phiền ở khắp mọi nơi.

(Ảnh: Freepik)

Nhìn chung, chúng ta thường hay than phiền khi gặp chuyện gì đó xảy ra không đúng như mong đợi. Có rất nhiều lý do khiến chúng ta muốn được than phiền với người khác về những vấn đề của mình. Một trong những nguyên nhân chính đó là vì chúng ta cần giải tỏa sự tiêu cực và bất mãn.

Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều người mà đối với họ việc than phiền đã trở thành một thói quen, khiến họ có xu hướng dễ bất mãn và muốn than phiền về bất cứ chuyện gì dù là to hay nhỏ xảy ra trong cuộc sống.

(Ảnh: freepik)

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng những lời than vãn có thể gây ảnh hưởng đến não bộ của bạn và khiến bạn gặp một số vấn đề về sức khỏe như rối loạn lo âu, trầm cảm, căng thẳng… Thói quen than vãn cũng sẽ làm tan vỡ các mối quan hệ của bạn và khiến bạn bị mắc kẹt trong những khó khăn của mình.

Vậy làm thế nào để ngừng than vãn và có cuộc sống lạc quan hơn?

Thay đổi cách bạn suy nghĩ

Để làm được điều này đòi hỏi bạn phải luyện tập. Khi bạn nhận thấy mình đang nghĩ hoặc đang nói một lời nhận xét tiêu cực về một điều gì đó hoặc một ai đó, hãy dừng lại và buộc mình phải nói một điều gì đó tích cực để thay thế. Tranh thủ sự giúp đỡ của bạn bè để ngăn bạn lại khi bạn than vãn và giúp bạn nhận ra mặt tích cực của vấn đề.

Cho phép mình trút bỏ tâm trạng vào lúc thích hợp

(Ảnh: BuzzFeed)

Luôn luôn lờ đi những cảm xúc tiêu cực thì có thể gây ra ức chế cho bản thân. Nếu bạn thực sự đang trải qua một giai đoạn khó khăn, đừng cảm thấy xấu hổ nếu bạn cần nói ra những cảm xúc tiêu cực hay tìm gặp một bác sĩ tâm lý.

Học cách bớt phán xét hơn

Chúng ta thường than vãn về người khác bởi vì chúng ta nghĩ họ không đạt được như tiêu chuẩn mà chúng ta mong muốn. Một khi mà bạn ngừng việc phán xét người khác khi chưa biết rõ về câu chuyện của họ, bạn cũng sẽ ít than vãn hơn về những việc mà người khác làm. Nếu bạn đặt mình vào vị trí của họ chỉ trong một phút thôi, bạn có thể sẽ trở nên rộng lượng hơn và cảm thấy bớt khó chịu hơn về hoàn cảnh đó.

(Ảnh: Freepik)

Hãy liệt kê ra một danh sách những điều mà bạn cảm thấy biết ơn

Dừng lại trong vài phút để suy nghĩ về tất cả những điều tốt đẹp và những con người tuyệt vời mà bạn đã gặp trong cuộc sống, điều đó sẽ giúp xua đi bất cứ sự than vãn ngớ ngẩn nào của bạn.

Thay vì than phiền, hãy hành động

Cuộc sống sẽ luôn có những chuyện tồi tệ xảy ra khiến chúng ta chùn bước. Đừng mất quá nhiều thời gian than phiền về nó mà hãy coi như đó là một phần tất yếu và chủ động tìm cách để vượt qua.