Thái Bình: Cô gái nhét giẻ vào miệng bé trai lĩnh án 21 tháng tù

(VTC News) -

Chiều 10/11, TAND TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thị Lành (tên gọi khác là Lý, SN 2002, thường trú tại xã Vũ Lăng, Tiền Hải, Thái Bình) tội "Hành hạ người khác" do có hành vi nhét giẻ vào miệng bé trai 11 tháng tuổi.

Bố mẹ bị hại đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo.

Kết thúc phiên xét xử, TAND TP Thái Bình tuyên phạt bị cáo Lê Thị Lành 1 năm 9 tháng tù giam theo quy định tại Điều 140 Bộ luật Hình sự về tội "Hành hạ người khác".

Trước đó, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn video một cháu bé đang cố gào khóc, giãy giụa khi bị nhét giẻ vào miệng. Clip do chủ tài khoản V.D.L. đăng lên. Người này cho hay từng làm việc tại nhóm trẻ Sao Việt.

Bé trai bị nhét giẻ vào miệng được xác định là H.N.N (11 tháng tuổi), học tại nhóm lớp mầm non tư thục Sao Việt trên đường Trần Thủ Độ, phường Tiền Phong, TP Thái Bình. Cháu N. đi học từ tháng 3/2021.

Người nhét giẻ vào miệng trẻ là Lê Thị Lành (SN 2002). Lành là em gái của bà Lê Thị Hương Giang (SN 1988), chủ nhóm lớp mầm non tư thục Sao Việt nên thường xuyên giúp chị gái việc trông coi trẻ.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, ngày 30/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Hành hạ người khác” quy định tại Điều 140, Bộ luật Hình sự. Cơ quan công an xác định, vụ việc xảy ra ngày 6/4/2021 tại cơ sở Mầm non Sao Việt.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Lành cùng với tội danh trên.