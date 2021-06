Khởi tố vụ án em bé 11 tháng tuổi bị nhét giẻ vào miệng

(VTC News) -

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, ngày 30/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Hành hạ người khác” quy định tại Điều 140, Bộ luật Hình sự.

Vu việc xảy ra ngày 6/4/2021 tại cơ sở Mầm non Sao Việt (số nhà 56, đường Trần Thủ Độ, tổ 8, phường Tiền Phong, TP Thái Bình).

Nơi xảy ra vụ việc em bé 11 tháng tuổi bị người phụ nữ nhét giẻ vào miệng.

Trước đó, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một em bé đang cố gào khóc, giãy giụa khi bị nhét giẻ vào miệng. Cháu bé này là Hoàng Nhật N., 11 tháng tuổi, đi học tại cơ sở Mầm non Sao Việt từ tháng 3/2021. Clip do một cô giáo dạy ở cơ sở mầm non này thương bé nên quay lại.

UBND TP Thái Bình cũng yêu cầu tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở mầm non tư thục Sao Việt để phục vụ công tác điều tra, xác minh nội dung trong đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo tìm hiểu của VTC News, người có hành vi nhét giẻ vào miệng cháu bé 11 tháng tuổi là em gái ruột của chủ cơ sở Sao Việt. Người này đang là sinh viên, không phải giáo viên ở đây.

Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình tập trung làm rõ vụ án.